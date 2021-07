Lasso ve la consolidación de la democracia como el gran desafío de las naciones andinas

Fotografía cedida hoy, por la vicepresidencia de Colombia que muestra a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez (i), y al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso (c), a su llegada al Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, en Bogotá (Colombia). EFE/ Vicepresidencia de Colombia

Bogotá, 17 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este sábado a su llegada a Bogotá, donde asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), que la consolidación de la democracia es uno de los mayores desafíos de ese bloque regional.

"Tenemos como región grandes desafíos por delante: la consolidación de la democracia, la consolidación de las instituciones y también tenemos que enfrentar el desafío de una pandemia que ha complicado la economía de todos los países del mundo", manifestó.

Lasso llegó esta mañana a la base aérea de Catam, donde fue recibido con honores militares por la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.

Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú integran la CAN, que celebra hoy en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el XXI Consejo Presidencial Andino, cita que tendrá como anfitrión al presidente colombiano, Iván Duque.

De forma presencial estarán los presidentes Duque y Lasso, al igual que la vicepresidenta Ramírez, mientras que de manera virtual lo harán el presidente de Perú, Francisco Sagasti, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta.

"Para mí es un honor visitar nuevamente Colombia, estar aquí en Bogotá en esta ocasión, saludar al presidente Duque y llevar a cabo, junto con él y representantes de Bolivia y de Perú, esta nueva reunión de la CAN, donde Ecuador asumirá la presidencia pro tempore por el siguiente año", agregó Lasso.

Al presidente ecuatoriano lo acompañan en esta visita su ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo; el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, y el embajador de su país en Colombia, Rafael Paredes Proaño.

Entre los objetivos del XXI Consejo Presidencial Andino está el fortalecimiento de pautas que le permitan a la región avanzar en la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social de los pueblos afectados por la pandemia del coronavirus.

Colombia hará un balance de su gestión en la presidencia pro tempore de la CAN, en la que destaca la aprobación de 20 decisiones, entre ellas el Estatuto Migratorio Andino.

En principio, estaba previsto que Ecuador asumiera la presidencia de la CAN a comienzos de julio, durante una reunión de los jefes de Estado en la población colombiana de Villa de Leyva (centro), pero ese encuentro se pospuso a pedido del Gobierno de Colombia.

La CAN -creada en 1969 como Pacto Andino- está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como países asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así como a España y Marruecos en calidad de observadores.

Entre sus objetivos, están acelerar el crecimiento y la generación de empleo y facilitar el proceso de integración regional.