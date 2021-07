17-07-2021 Las ensaladas détox imprescindibles para este verano. MADRID, 17 (CHANCE) Con la subida de las temperaturas, las ensaladas se convierten en uno de los platos más deseados e imprescindibles en nuestra dieta más veraniega. Platos como las ensaladas son una de las mejores opciones para eliminar los excesos o esos momentos de indulgencia que nos damos. Además, la ensalada es una de las recetas más versátiles y con más opciones de personalización que ofrece. ¡Por lo que además de estar deliciosas son capaces de sacar nuestro lado más creativo (culinariamente hablando)! Ensaladas, un plato con mucha historia Las ensaladas son uno de los platos que prácticamente está presente en la cultura culinaria de todo el mundo. Precisamente su versatilidad las convierte en un elemento que se adapta a la perfección a los ingredientes, preferencias y hábitos de cada región del planeta. Pero, ¿cuál es su origen? Por lo visto, los persas en torno al año 600 a.C ya consumían esta delicia. Además, también los antiguos egipcios disfrutaron de este alimento, gracias al cultivo de frutas y vegetales en la zona. El origen etimológico de la palabra "ensalada" parece ser que proviene del término latino "herba salata" que utilizaban los romanos para denominar la manera de consumir los vegetales en crudo aliñados con agua y sal. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR THERMOMIX®



MADRID, 17 (CHANCE)



Con la subida de las temperaturas, las ensaladas se convierten en uno de los platos más deseados e imprescindibles en nuestra dieta más veraniega. Platos como las ensaladas son una de las mejores opciones para eliminar los excesos o esos momentos de indulgencia que nos damos. Además, la ensalada es una de las recetas más versátiles y con más opciones de personalización que ofrece. ¡Por lo que además de estar deliciosas son capaces de sacar nuestro lado más creativo (culinariamente hablando)!



Ensaladas, un plato con mucha historia



Las ensaladas son uno de los platos que prácticamente está presente en la cultura culinaria de todo el mundo. Precisamente su versatilidad las convierte en un elemento que se adapta a la perfección a los ingredientes, preferencias y hábitos de cada región del planeta. Pero, ¿cuál es su origen?



Por lo visto, los persas en torno al año 600 a.C ya consumían esta delicia. Además, también los antiguos egipcios disfrutaron de este alimento, gracias al cultivo de frutas y vegetales en la zona. El origen etimológico de la palabra "ensalada" parece ser que proviene del término latino "herba salata" que utilizaban los romanos para denominar la manera de consumir los vegetales en crudo aliñados con agua y sal.



Para poner el mejor sabor a nuestro verano de la manera más saludable, Thermomix*, a través de su plataforma digital de recetas Cookidoo* (que ya cuenta con más de 70.000 recetas para todo tipo de gustos y estilos gastronómicos), propone las cuatro ensaladas imprescindibles para disfrutar este verano. ¿Te animas a prepararlas?



Ensalada detox, para disfrutar del mejor sabor y cuidar nuestra piel en verano



Si quieres poner estos días de verano el mejor sabor a tu día a día, esta `Ensalada detox* es la mejor opción. No solo es rápida y sencilla de hacer, sino que además al contener zanahoria, pimiento amarillo, brócoli y papaya, nos ayudará a mantener el cuidado de nuestra piel y así lucir nuestra mejor versión. ¡Toda una fuente de vitaminas y de energía para este verano!



Ensalada détox con cerezas* ¡Ponle el color de la pasión a tu verano!



¿Qué hay más veraniego que las cerezas? ¿Y quién dijo que las cerezas se comen `solas* y de postre? Con esta ensalada no sólo pondrás color a tu día, sino además es una de las opciones más refrescantes que puedes elegir al llevar garbanzos, alcachofas y frutos secos. ¡Una de las mejores opciones para combatir el calor del verano!



Ensalada détox con kale, la ensalada con la que sorprender hasta a quienes han probado todo



Si hay una ensalada que puede reflejar esa versatilidad y esa capacidad de personalizar tu plato no es otra que esta Ensalada détox con kale. Al llevar aguacate, arándanos y, por supuesto kale, no te faltará de nada (gastronómicamente hablando) durante todo el día. El aguacate no solo es una de las frutas más de moda sino que además tiene todo tipo de propiedades beneficiosas para el organismo. Junto con el kale -fuente de hierro, calcio y Omega3- y el resto de sus ingredientes no tendrás excusa para disfrutar de tus actividades favoritas de verano mientras que te cuidas por dentro y por fuera.



Ensalada de remolacha, granada y pistacho, el plato que te coronará como `chef creativo 2021*



Para aquellos que les encante incluir un toque dulce en sus platos, esta ensalada es una muy buena opción que no te dejará indiferente. Además de su atractivo colorido, está cargada de diferentes sabores y texturas que te harán disfrutar de una experiencia única.