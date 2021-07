Las 5 fotos imperdibles de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que arrasan en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 285.487 de interacciones entre sus followers.

• Uno de mis dos maestros de vida, uno de mis dos motores que me llenan de GRATITUD cada que abro mis ojos. No cabe duda que Salvador con tan solo casi 5 meses me ha enseñado más que en mis 42 años, Te Amo Gordo Lindo y Perfecto De Mi Vida 😍🙏🏽🌈☺️❤️ Look: @lacunitababy





• Hoy, hace exactamente un año llegaste a nuestras vidas Por medio de una FIV para convertirte no solo en El Salvador de nuestros sueños sino también en El Salvador de muchos sueños. Gracias DIOS, Gracias @reprotec_ @ricardorueda59 ❤️ Te amamos Muñeco Hermoso. Foto: @hernanpuentes 🌈





• ELLLLLLL y esa facilidad de cambiar mis días con tan solo una sonrisa. Te Amo Con Mi Vida Regalito De DIOS 😍🙏🏽🤤❤️





• Eres maravilloso 😍😍📸📸 #Repost @hernanpuentes with @make_repost ・・・ THE ALWAYS AMAZING CAROLINA 🔥✨🌟📸🔝🤎.. ELLA… @carolinacruzosorio Y SU ÚNICA MAGIA POR SIEMPRE 🙏🏻👏🏼👏🏼👏🏼❤️🌹😘… Portfolio Series @tatianazuluagal 💜 MH @malejocangrejo Dress @jorgeduquevelez Pp @epilopp @studiopuentes Ass @davidramosfoto #portfolio #fashion #tzl #hernanpuentes #hernanpuentesphotographer #exposure #exposed #gallery #beauty #fashionstyle #photo #photography #photographer #photoshoot #top …





Nos vemos en @feriaburo con @celebritiesstorecol estaremos todas 💜💜

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.