Las 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que están arrasando en su cuenta de Instagram

Son tantas las cosas que quiero decirte y aunque te tengo a mi lado no me sale más que un te amo💜 Y como leíamos el otro día, esa pequeña palabra que significa tanto y que tantas veces la hemos usado con otras personas y en otras situaciones, que por momentos parece perder su sagrado valor, pero sabemos que hasta hoy la estamos conociendo de verdad ♥️yo quiero decirte aquí por esta red que aveces no es tan amorosa y constructiva como quisiéramos, que TE AMO con un amor que solo tú y yo conocemos, uno que me has mostrado con el paso de los días, de los retos, de sostenerme, de abrazarme en mi luz y mi oscuridad, uno tranquilo y pausado, que por dentro despierta todos los terremotos y cataclismos que se necesitan para deconstruirse y lograr ver el verdadero Amor a los ojos … se perfectamente que no eres de este tipo de cosas y menos publicas, pero cuando puedo ver con claridad, sin una gota de miedo y con tanto en el pecho acumulado, tengo que gritarlo y no te lo grito aquí en casa porque me pongo a llorar de felicidad y despierto a Alma 🤭, así que te toco por aquí amor mio, solo que sepas que eres lo más hermoso que tengo y con quien he construido lo más importante en mi vida MI HOGAR.SIEMPRE @giulioiannelli





Mis vidas🤍🤍🤍 Perdonen lo sentimental de esta etapa mia, pero es lo que hay 🤪🥰🙏🏻💜 #AlmaSalva #amordemisamores





Este vídeo lo grabe al otro día de nacer mi hija Alma, mi segunda hija, baile de felicidad después de llorar pues me acababa de decir que nos íbamos a casa junticas, después de unos días de pre parto y parto/ cesárea respetado, amoroso, pero retador y cuánto di me vi en el espejo me sentí Bella, llena de vida, de luz, de esperanza y siempre que agradezco pienso en mis otras, mis hermanas, mis mujeres, que tanto se comparan, que creen que las mujeres como yo “Publicas” no pasamos por lo míos y si es así, siempre salimos listas como Barbies y pues para mi lo más escandaloso es seguir apoyando estereotipos, aquí estoy mostrándote que lo importante es ver tu belleza Inter rito, tu fortaleza espiritual y el valor que siempre ha tenido tu cuerpo para transitar cambios y hasta aguantarse tus quejas y aquí sigue, regalándonos la posibilidad de transformar el mundo mientras nos trabsformamos a nosotras … Pd: si no entiende, no le parece o no tiene nada aportante que decir, siga su camino en redes … esto es ESPECIALMENTE PARA MIS MUJERES POS PARTO, BELLAS, PODEROSAS Y LIBRES DE ESTEREOTIPOS PUES NUSTRA BELLEZA NO LA DEFINE UN EMPAQUE. SOY LO CONTENIDO, NO EL CONTENEDOR 🙏🏻 #sanalocura #pospartolibredeestereotipos #mindfullness #mujeressalvajes #meditasanlocura COMPARTE-COMENTA-GUARDA- SITE GUSTA ♥️





Cuánto Amor podemos llegar a manifestar cuando soltamos el control y nos entregamos a la experiencia de vivir, cada Segundo como si no hubiera un mañana. 🤍🙏🏻🤍💪🏽🌷 #Almapicolina #amordemisamores #amordemiAlma #lactanciamaternaalibredemanda #lactanciamaternaexclusiva

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.