La Virgen del Carmen, patrona de pescadores que protege una isla de Panamá

Fotografía de un bote pesquero el 14 de julio de 2021, frente a la Cooperativa de Pescadores El Chorrilo, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Taboga (Panamá), 17 jul (EFE).- Rodeada de flores, la figura de la Virgen del Carmen es llevada en una pequeña lancha que recorre las aguas azul verdosas de las costas de la Isla de Taboga, situada en el Pacífico de Panamá, mientras otras embarcaciones de distintas dimensiones la escoltan.

"Ella protege toda la isla, como una guardiana", le dijo a Efe Germán Sandoval, un pescador de 23 años oriundo de Taboga, en medio del homenaje con el que cada año a mitad de julio se venera a la "patrona de los pescadores y marinos".

En esta isla turística, de apenas 5,9 kilómetros cuadrados situada a unas 12 millas náuticas de la capital panameña, viven menos de mil habitantes. También se le conoce como la "isla de las flores" por su colorida flora.

Y Taboga, desde hace meses, registra cero casos de covid. Las autoridades completaron en mayo el esquema de vacunación a todos los habitantes de esta isla y de otras del archipiélago de Las Perlas desde los 16 años de edad.

"Ni un caso de covid. Ese es el tipo de protección al que me refería", comentó Sandoval al explicar la devoción de los habitantes de la pequeña isla por su Virgen del Carmen, a la que entiende como "parte de la cultura" del lugar.

Si naciste y creciste en Taboga "es imposible no creer en ella", agregó Sandoval, quien pesca desde los 6 años, cuando su abuelo le comenzó a enseñar este duro oficio.

Las fiestas de la Virgen del Carmen, santa patrona de los marinos y pescadores, se celebran tradicionalmente el 16 de julio en varias localidades de Panamá, además de en Taboga, e incluyen misas y procesiones acuáticas.

BENDICIONES Y SALUD

Este año el cielo está nublado y el azul verdoso de las aguas de Taboga se ve más profundo. La lancha con la imagen de la virgen rodeada de flores surca las aguas tranquilas ante la vista de los habitantes de la isla, de visitantes, y teniendo a ratos como telón de fondo un monstruoso buque portacontenederes que espera su turno para cruzar el Canal de Panamá.

"Esta tradición la hemos seguido siempre. Nací siendo católico, mis padres me criaron siendo católico, entonces creo en la Virgen, la patrona de aquí", manifestó a Efe Benigno Bustamante, de 83 años, quien dedicó casi toda su vida a la pesca.

Delgado, con la piel morena y plagada de vestigios del paso de los años, Bustamente asegura que solo le pide a Virgen "salud y que bendiga a Taboga". Y aseguró que ya le ha hecho milagros.

"Hizo un milagro. Mi esposa tenía una enfermedad crónica y la ayudó a fortalecerse durante muchos años. Llegó a los 75 años, ya de ahí no más. Nuestro señor dijo 'hasta aquí'", contó el anciano, resignado.

Para el joven Sandoval, "el milagro más grande" que le hace la Virgen cada vez que le reza es darle "la seguridad de saber que alguien como ella" lo protege a él y a la isla.

"Le pido que así como ha bendecido a esta isla y a mi familia, siga en el mismo camino, que no nos desampare nunca, que siga protegiendo a esta isla y bendiciéndola como hasta ahora", expresó.