Guinea.- Cuatro destacados opositores guineanos reciben la libertad provisional

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Cuatro destacados integrantes de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, el partido del ex primer ministro y líder opositor Cellou Dalein Diallo, recibirán este sábado la libertad provisional supervisada para recibir tratamiento médico.



Se trata de Ibrahima Chérif Bah, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé y Ousmane Gaoual Diallo, detenidos en noviembre de 2020 por "incitar a la violencia y perturbar el orden público" durante las polémicas elecciones en las que el presidente, Alpha Condé, revalidó su mandato.



Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.



Todos ellos llevaban semanas hospitalizados por diversos problemas de salud en centros médicos de la capital, Conakry, que no podrán abandonar sin autorización previa. Se espera, según Radio France Internationale, que regresen a sus domicilios este sábado. Están pendientes de juicio, cuya fecha no se ha concretado.