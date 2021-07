Greipel anuncia que se retira del ciclismo al final de temporada

El "sprinter" alemán André Greipel. EFE/EPA/Benoit Tessier / POOL/Archivo

Libourne (Francia), 17 jul (EFE).- El "sprinter" alemán André Greipel, de 39 años, anunció este sábado que pondrá final a su carrera al final de la presente temporada, tras haber conseguido 158 victorias de etapa, un récord.

En un mensaje difundido por su equipo a través de las redes sociales antes del inicio de la vigésima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj entre Libourne y Saint-Émilion, el ciclista aseguró que no seguirá en activo cuando acabe la presente temporada.

"La etapa del domingo será lá última en un Tour de Francia", indicó el "Gorila de Rostock", que ha ganado once etapas en la ronda francesa entre 2011 y 2016.

"Estoy feliz de lo que he logrado con mis compañeros, miro al futuro con mucho optimismo, porque podré hacer lo que quiera y estar más tiempo con mi familia a partir de ahora", agregó el alemán, que también ha ganado siete etapas en el Giro de Italia y cuatro en la Vuelta a España.

Greipel, que actualmente está en el equipo Israel, aseguró que tiene previsto seguir vinculado al mundo del ciclismo.

Gran rival del británico Mark Cavendish durante muchos años, el alemán ha pasado, entre otros equipos, por el T-Mobile, Omega, Lotto, Omega y Arkea, desde el que fichó por el Israel.

En los últimos años, el veterano velocista ha mostrado sus limitaciones en las carreras de más prestigio. Esta temporada se impuso en el Trofeo de Alcudia y ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía.