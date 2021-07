Grecia impone el toque de queda en la isla de Miconos ante avance de covid

Atenas, 17 jul (EFE).- El Gobierno griego ha impuesto desde este sábado el toque de queda en la isla de Miconos, una de los destinos predilectos de los turistas extranjeros, ante la explosión de nuevos casos de coronavirus y apenas un mes después de haber levantado las restricciones nocturnas.

El viceministro de Protección ciudadana, Nikos Jardalías, anunció en un comunicado que a partir de hoy en esta isla está prohibido salir a la calle entre la una y las seis de la madrugada.

Tan solo quedan exceptuados de esta prohibición los motivos laborales o de salud.

Además, queda prohibido poner música en lugares públicos durante las 24 horas del día.

La medida estará de momento vigente hasta el próximo día 26, pero no se excluye que deba ser prolongada si la situación no mejora. Tampoco se descarta que deban ser impuestas restricciones similares en otras islas, donde también se está registrando un aumento rampante de casos.

El de hoy es el primer restablecimiento del toque de queda local, tras su levantamiento el pasado 28 de junio.

Jardalías recordó además que en todo el país están prohibidas las reuniones privadas con más de una veintena de asistentes.

La multa administrativa en caso de infracción oscila entre los 50.000 y los 200.000 euros para el arrendatario o propietario del local privado, no profesional, en el que se haya celebrado la fiesta.

En los últimos días se han disparado también en Grecia los casos de la variante delta del coronavirus, que ya supera el 50 % de los contagios notificados.

El viernes se registraron un total de 2.691 nuevos contagios y 14 fallecimientos.

Ante la ralentización del proceso de vacunación, el Gobierno anunció esta semana que obligará a vacunarse a los sanitarios y trabajadores en residencias de mayores y se prevé que a estos grupos profesionales se unan otros sectores como los enseñantes.