Festival entre México y España busca replantear la percepción de la conquista

Fotografía cedida hoy viernes de muralistas pintando en el Centro Educativo Cultural de la Ciudad de Querétaro (México). EFE/Arte Urbano/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Querétaro (México), 16 jul (EFE).- Un festival bilateral entre México y España busca resignificar la concepción que se tiene de la llegada de los españoles a territorio mexicano hace 500 años para dejar de percibirla como una conquista y contemplarla como una migración.

El Festival Internacional de Arte Urbano llamado "Mexpania" es producido, curado y financiado por la plataforma Nueve Arte Urbano, y consta de dos etapas, la primera en México, que se realizó entre el 1 y el 10 de julio, y la segunda que tendrá lugar en España del 10 al 20 de agosto de 2021.

Edgar Sánchez, fundador de Nueve Arte Urbano, explicó que se trata de un proyecto donde artistas españoles y mexicanos pretenden proponer nuevas narrativas del proceso histórico que, para el caso de México y España, inició el 13 de agosto de 1521, cuando fue capturado Cuauhtémoc, el último emperador azteca y comenzó el proceso de colonización.

"Nosotros queremos afirmar que procesos migratorios como este, como la primera migración española a México, son muy comunes en el desarrollo de las naciones y de las entidades", afirmó.

Explicó que esta encrucijada histórica "es el momento perfecto" para que se replantee la forma en cómo se habla de este proceso, "no queremos hablar de conquista, no queremos hablar de caída, queremos hablar de migración", expuso.

En su etapa en México, se realizó un retiro creativo en el semidesierto mexicano para dialogar y encontrar una narrativa común que sirvió de inspiración para la creación de cuatro murales monumentales.

Dichos murales serán parte del acervo del actual Museo de Arte Urbano de México (MARUM) situado en las inmediaciones del Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ).

Durante la segunda etapa, en España como sede, se visitará la montaña de Montserrat para afianzar el discurso de creación de las obras artísticas y posteriormente crear cuatro murales adicionales.

Edgar Sánchez puntualizó que a través de "Mexpania" se busca afirmar que los seres humanos son producto de un proceso de migración y de mestizaje, sin razas puras.

"Somos todos mestizos y migrantes, tenemos herencia y legado de ancestros mestizos y migrantes, de hecho, al entender esto, podemos aspirar a la libertad cultural, a una capacidad de construir nuestra propia cultura", indicó.

Arcadi Poch, artista español y fundador de Vogelkop y quien también forma parte de la organización del festival, consideró que puede aportar la sensibilidad española a este tema pues aunque afirmó que no justifican a sus antepasados ni se enorgullecen de lo ocurrido, se puede mostrar otra mirada de ese momento histórico.

"Esa mirada hacia el pasado nos tiene que permitir aprender, a todos, aprender para construir un mundo mejor", relató.

Entre los artistas mexicanos se encuentran Paola Delfín y Pilar Cárdenas creadoras de realidades fantásticas; mientras que por el lado español están Daniel "San" Muñoz, artista de origen extremeño y Sixe Paredes, artista catalán; máximos exponentes del arte urbano en Europa.