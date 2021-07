Estas son las 5 fotos de CARMEN VILLALOBOS que han arrasado en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.066.225 de interacciones entre sus followers.

Arrancando un ESPECTACULAR fin de semana mi gente linda ✨A 4 días para mi cumpleaños 💖💖💖💖💖





HOY ES MI CUMPLE 🥳 Y ESTOY MUYYYYY FELIZZZZZZZZZ 😍😍😍! Amo cumplir años y poderlo celebrar ! Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad! Gracias Dios por un año más de vidaaaaaaaaaa, GRACIAS POR TANTAS BENDICIONES 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Mi fotaza de hoy es de @archangelphotostudio 😍 y mi makeup & hair es de @miguelsotoartist FELIZ CUMPLEAÑOS A MI 😍🥳





FINAL FINAL NO VA MÁS 💃🏻 Bye bye Lucia!!! Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel! Saben que reconfirmé con Lucía??? Que si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más! ESO JAMASSSSS 💪🏼Gracias a estos 3 grandes seres humanos con quien mi personaje tuvo tanta relación y con los que hice mi última escena 🤗 Aprendí mucho de ustedes y lo mejor es que me los llevo en mi corazón ! @willevy Me llevo tu sabrosura y buena onda, ojalá el destino nos siga reuniendo! @lucesvel Gracias por ser tan increíble en el set, que afortunada fuí al haber tenido una primera actriz como tú a mi lado! @real2santos gracias por ser el peor papá del mundo 😂 mentira! Tremendo actor que eres 💪🏼💪🏼 gracias por tu profesionalismo💣Gracias a todo el elenco, a mis directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción de @cafeconaroma 😍 Gracias al @canalrcn y a @telemundo por llevar a la televisión esta historia tan maravillosa que me permitió mostrar otra faceta en mi carrera.. mi primer antagónico 😈 Al público gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen mas de #luciasanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela 🔥🔥🔥 LOS AMOOOOOO❤️❤️❤️





Sé la mejor versión de ti mismo! Contigo es con quien tienes que competir, con nadie más❤️ Por aquí les dejo este videito de #tbt ! Feliz jueves mi gente bella 💋





No les puedo explicar la emoción que sentí al verlos a todos anoche celebrando mi cumple 😍😍😍😍😍! Que rico volverlos a abrazar después de tantooooo tiempo ❤️! Una noche muy especial en tremenda compañía ! Gracias mi amor @sebastiancaicedo y @labullapr por esta sorpresa tan hermosa, se los juro que la amé 😍😍😍😍😍! @gregoriopernia @juanpablollano @angelavirviescas @litzyoficial @caritobetancourt @mconnectionpr @felipejcastro @lorenabrodriguez @catagomezpi @erikarfarfan @soylunapernia ! Gracias @taikinrestaurant todo estuvo súper rico 😍 Photos by @stefanoxx98 💪🏼

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.