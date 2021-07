Estados Unidos.- Víctor Claver: "No nos preocupa cómo está Estados Unidos ahora"

16-07-2021 Claver, Pau y Marc Gasol con la selección española. El alero internacional español Víctor Claver reconoció que medirse a Estados Unidos es siempre "especial", además de ser un test de nivel antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque lo importante es afinar la preparación para la hora de la verdad en una semana. DEPORTES ALBERTO NEVADO / FEB



El alero internacional español Víctor Claver reconoció que medirse a Estados Unidos es siempre "especial", además de ser un test de nivel antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque lo importante es afinar la preparación para la hora de la verdad en una semana.



"Con ganas, siempre es especial jugar contra Estados Unidos y en su casa lo será más aún. También será para ver cómo estamos, ver cómo están ellos. Hemos jugado solo contra Francia y contra Irán y poder jugar contra un rival que podemos cruzarnos en los Juegos será motivador", dijo a los medios de la Federación Española de Baloncesto desde la concentración en suelo yanqui.



España se medirá el domingo de madrugada a la gran favorita al oro olímpico, aunque los americanos no están brillando de momento en su preparación, además de tener complicaciones por culpa del coronavirus. "Tenemos que pensar en nosotros, en el trabajo que estamos haciendo que es bueno, se vio en los partidos contra Francia, pero tampoco nos preocupa el cómo estén ellos ahora", dijo.



"Sabemos que necesitan un tiempo de adaptación al baloncesto FIBA, que hay muchos cambios, hay jugadores que no han estado con la selección nunca y eso se nota ahora al principio pero eso no quita que tienen mucha calidad y que en cualquier momento te pueden dar un susto", apuntó, antes de este amistoso en Las Vegas.



"Estamos asimilando conceptos lo más rápido posible, Sergio (Scariolo) le gusta ir metiendo las cosas poco a poco pero siempre hay mucha carga y hay que estar con los cinco sentidos puestos para que no se escape nada, llevarlo todo bien preparado y luego en Japón también tendremos día para prepararnos y estar listos para el primer partido", terminó.