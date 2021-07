En Panamá cubanos gritan "libertad" y la izquierda defiende la "revolución"

Ciudadanos cubanos residentes en Panamá protestan frente a la embajada de Cuba hoy, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 17 jul (EFE).- Ciudadanos cubanos gritaron este sábado "libertad" mientras que la izquierda panameña expresó su solidaridad con la "revolución" cubana, durante manifestaciones en las cercanías de la Embajada de Cuba en la Ciudad de Panamá que transcurrieron sin incidentes.

Los grupos se congregaron en la avenida Cuba: los izquierdistas, miembros de sindicatos y estudiantes universitarios, se ubicaron frente a la sede diplomática, mientras que a unos 200 metros se apostaron los cubanos, todos vigilados por un cordón policial que además servía de barrera entre ambos.

"Exigimos libertad, exigimos democracia, libertad de expresión, que no haya más maltrato ni genocidio, que respeten nuestros derechos, que Cuba es del pueblo, como del pueblo es Panamá y eso es lo que pedimos hermanos míos", declaró a Efe el cubano Emmanuel Reyes.

Reyes contó que vive desde hace tres años en Panamá, a donde llegó tras atravesar la peligrosa selva del Darién, la ruta migratoria de miles de personas que intentan llegar principalmente a Norteamérica.

Expresó su agradecimiento a Panamá por acogerlo, dijo que los cubanos sienten "empatía" con el pueblo de este país porque "también sufrió una dictadura", entre 1968 y 1989, y pidió estar alerta con los estudiantes panameños que van a la isla a seguir estudios superiores porque allí son "adoctrinados".

Sobre las expresiones de apoyo a la "revolución" cubana de parte de sectores de izquierda panameños, Reyes aseguró que "las respetan, porque somos gente de democracia".

"Esos que están frente a la Embajada de Cuba no son cubanos, no saben ni tan siquiera lo que están diciendo. Nosotros respetamos su protesta, pero la de nosotros es con la verdad, aquí no hay mentira, y eso se ha demostrado en el mundo entero", añadió.

Por su parte, Jorge Guzmán, coordinador nacional del Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales de Panamá (Frenadeso), le dijo a Efe que se han apostado toda la semana frente a la sede de la embajada "en solidaridad con el pueblo cubano y su revolución".

"Nos estamos manifestando en protección a la sede diplomática de los hermanos cubanos, que han sido amenazados por una partida de mercenarios que se hacen llamar cubanos", afirmó Guzmán.

El sindicalista agregó que los que se manifestaban contra del Gobierno cubano "son apátridas y contratados por el Gobierno de Estados Unidos para hacer estos actos de sabotaje y violencia".

"No hemos permitido que eso suceda en Panamá", afirmó Guzmán, que resaltó la solidaridad de Cuba con Panamá cuando, por ejemplo, envió médicos cubanos para apoyar en la lucha contra la pandemia.

La presencia de los médicos cubanos generó controversia en Panamá, donde el gremio médico cuestionó la necesidad de su presencia mientras que sectores políticos reclamaron por el costo de esos servicios y que se haya pagado al Gobierno de Cuba y no a los galenos.