El partido de Keiko Fujimori sigue retrasando la proclamación de Castillo en Perú

En la imagen, el virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo. EFE/Stringer/Archivo

Lima, 16 jul (EFE).- El partido derechista Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, volvió a retrasar la proclamación del virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo, al impugnar este viernes las proclamaciones hechas por los jurados electorales regionales.

El equipo legal de Fuerza Popular impugnó las proclamaciones de resultados hechas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las ciudades de Huancavelica, Cajamarca, San Román, Huamanga y Chota, en el último día de plazo legal para presentarlas, según informó el diario La República.

A su vez, el portal Ojo Público indicó que aunque la ley solo permite pedir la nulidad de proclamas por motivos numéricos, "Fuerza Popular expone como irregular la designación de Víctor Rodríguez Monteza como miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", precisamente el único magistrado que ha votado a favor de sus reclamos.

Asimismo, argumentó que algunas apelaciones, que el partido fujimorista presentó contra miles de votos, no fueron debatidas en audiencia pública.

Transcurrido más de un mes de la segunda vuelta presidencial, ahora los Jurados Electorales Especiales tienen tres días para resolver las nulidades y de declararlas improcedentes, y Fuerza Popular tendrá otros tres días para apelar, indicó el portal de noticias.

El JNE, como máximo jurado electoral, podría revisar estas apelaciones, en última instancia, a partir del próximo miércoles.

Las acciones tomadas por el partido de Fujimori han ido retrasando consecutivamente la proclamación de Castillo, dado que ya no tienen opción de reclamar votos a su favor, y cuando solo restan 12 días para el cambio de Gobierno y el proceso de transferencia.

El representante legal del partido de Castillo, Ronald Gamarra, expresó en Twitter que Fuerza Popular sigue con su "estrategia de joder al Perú".

"Fuerza Popular ha esperado el último día y la última hora para presentar impugnaciones deleznables y maliciosas contra las actas de proclamación de los JEE", criticó Gamarra.

Horas antes, el virtual presidente electo comentaba en su cuenta de Twitter sobre algunas de sus promesas de campaña que llevará adelante durante su Gobierno (2021-2026), a partir del 28 de julio.

Castillo afirmó que "el Perú del Bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos/as".

"Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas", precisó sobre la propuesta de convocar a una asamblea constituyente.

"(De esa manera) avanzaremos seguros dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista", aseguró el maestro rural.

Castillo insistió en que su Gobierno priorizará un crecimiento "que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos", para que los peruanos puedan "vivir dignamente".