El jefe del SELA apuesta por la transformación digital para impulsar las mipymes

El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Javier Paulinich, habla durante una entrevista con Efe el 9 de julio de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 17 jul (EFE).- La transformación digital, junto a políticas que permitan superar la informalidad laboral y mejorar el acceso a la financiación, es clave para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aseguró a Efe el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Javier Paulinich.

"Creemos que hay que acercar esa transformación digital a las mipymes. ¿De qué manera? Facilitando la instrucción de los agentes que son las mipymes para que utilicen herramientas digitales, las mipymes están muy atrasadas en la región en utilizar las plataformas digitales", explicó Paulinich en una entrevista con Efe.

Detalló que, en este momento, "apenas el 40 % de las mipymes utilizan una pagina web, el 27 % utilizan el comercio electrónico y el 30 % utilizan forma de pagos digitales como el pago con tarjetas de crédito o débito".

El secretario permanente, que este mes termina sus cuatro años al frente del SELA, considera que "hay algunas experiencias positivas" en este campo en la región" como las vividas en México, Uruguay, Costa Rica, Colombia o Perú, "donde la transformación digital ha sido llevada a las mipymes".

Sin embargo, considera que es necesario "uniformizar" y "promover aún más" las buenas prácticas de esos países "con experiencias exitosas para que colaboren y cooperen con aquellos" que no las han desarrollado y que "seguro están muy interesadas en aprender".

Para hacerlo, cree que también es necesario que las mipymes superen algunos prejuicios, "como considerar que es muy caro, muy oneroso, implementar esquemas digitales".

"No lo es, ahora es mucho más fácil; desde un celular, uno ya puede implementar y utilizar plataformas digitales", sostiene.

FÓRMULAS FLEXIBLES PARA LA FINANCIACIÓN

Para mejorar el acceso a la financiación de las mipymes, Paulinich considera que es necesario poner en marcha fórmulas "muy flexibles" e "imaginativas" para atender sus necesidades.

"Es un tema recurrente y, si bien organismos financieros como el (Banco Interamericano de Desarrollo) BID, el Banco Mundial y el (Banco de Desarrollo de América Latina) CAF, a raíz de la pandemia han incrementado sus líneas de crédito, creemos que falta por hacer mucho más", subraya.

A modo de ejemplo, se pregunta cómo hacer un préstamo a un vendedor callejero de frutas o jugos "que tiene su carretilla" y "no tiene una prenda como garantía".

Sobre la formalización laboral, Paulinich afirma que, "desde antes de la pandemia", esta es muy escasa en las mipymes, especialmente en las micro y pequeñas empresas.

"Por lo tanto tenemos que promover que se formalicen, pero desde una perspectiva mucho más flexible", añade.

"Nosotros testamos trabajando el tema del fortalecimiento (de la formalidad) con los Gobiernos en la región sobre las mipymes porque todos los Gobiernos han priorizado a las mipymes como una de las áreas que tiene que atender", destaca.

UN SECTOR GOLPEADO POR LA PANDEMIA

Las micro, pequeñas y medianas empresas, en unidades económicas, representan, según explica Paulinich, casi el 96 % de las empresas de la región.

"Sin embargo, su aporte al crecimiento de la región es más bajo, llega a un 45 %. Emplean al 60 %, pero el comercio es inclusive mas pequeño porque, normalmente, las mipymes son a nivel local, ni siquiera exportan y por supuesto el aporte general no es positivo a la economía porque rebaja la productividad de la región", analiza.

Por contra, apostilla que "desde el punto de vista económico y social, su impacto es muy grande porque son las que más empleo dan en la región".

"Por lo tanto, en una pandemia, lamentablemente, es la que sufre más", agrega sobre la pequeña y mediana empresa, de la que se estima que casi la mitad es informal.

Entre los negocios formales, "más del 50 % ha sido afectado" por la pandemia "en términos de desempleo", por tanto, "el impacto es muy grande" en el área social y económica.

Todos esos asuntos se analizarán el próximo 22 de julio, cuando el SELA celebre la reunión virtual de alto nivel "Una Hoja de Ruta para la Recuperación de la Mipymes de la Región en la Post-Pandemia", uno de los últimos actos que presidirá Paulinich como secretario permanente.

De sus cuatro años al frente del organismo, el secretario permanente considera que han avanzado institucionalmente, pero la pandemia ha sido "un tema transversal" que, "de alguna manera, no ha facilitado la integración regional" ni el crecimiento de los países.

"Todo lo contrario; se ha incrementado el desempleo, las desigualdades y por supuesto las muertes, por lo tanto tengo sentimientos mixtos", comenta.

"Antes de la pandemia, ya las economías de América Latina y el Caribe manifestaban cierto decaimiento en su productividad e, incluso, en el crecimiento. La pandemia lo que ha hecho es exacerbar de manera exponencial todas las deficiencias que tenían las economías", concluye acerca de estos complejos cuatro años.