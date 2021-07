El Congreso de Perú devuelve a las comisiones un dictamen sobre la orden de los apellidos

Vista del Congreso de Perú en Lima. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 16 jul (EFE).- El Congreso de Perú decidió devolver a comisiones un dictamen que planteaba una modificación en el Código Civil para que los padres tengan la libertad de elegir el orden de los apellidos de sus hijos, lo cual generó el rechazo de grupos feministas y activistas que respaldaban la iniciativa.

El pleno del Parlamento aprobó, por 73 votos a favor, 28 en contra y 13 abstenciones, que el dictamen regrese a la Comisión de la Mujer y Familia, y a la de Justicia y Derechos Humanos para un mayor debate y análisis.

La legisladora Martha Chávez, del partido derechista Fuerza Popular, planteó la devolución del dictamen a comisiones porque, en su opinión, "las leyes se tienen que dar para propiciar armonía y paz, esta propuesta va a ser generador de conflictos".

"Es por ello que debe ser analizado en (la comisión de) Justicia por tratarse de una modificación al Código Civil", añadió.

El dictamen propone modificar los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil que señalan que "al hijo o a la hija corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre" y que a falta de acuerdo, entre los padres, se escribe en primer orden el primer apellido del padre.

La iniciativa busca que cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción de nacimiento del hijo o hija nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido.

"En este supuesto, el hijo o la hija llevará el primer apellido del padre o de la madre que lo inscribió y el primer apellido del presunto progenitor en el orden que establezca el padre o la madre que efectúa la inscripción. En este último caso no establece vínculo de filiación", precisó.

Ante el rechazo de la propuesta por el pleno, la organización feminista Flora Tristán manifestó, en su cuenta de Twitter, que "no hay argumento que no sea discriminatorio para oponerse a una norma para modificar la obligatoriedad de poner primero el apellido paterno".

"La propuesta promovía un acuerdo entre padres y madres. Al desestimarse se ha evidenciado resistencias machistas.#ApellidosEnigualdad", añadió.

En el mismo sentido, el centro feminista Manuela Ramos agradeció a la presidenta de la comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga, que presentó el dictamen y reiteraron que continuarán con esta lucha por igualdad de género y derechos.

Por su parte, la excongresista izquierdista Marisa Glave declaró que los legisladores "tenían en sus manos la posibilidad de dar un paso importante en la lucha por la igualdad".

"Pero de manera cobarde mandaron los proyectos de ley a comisiones, esa es la manera "caleta"(sutil) de mandar al archivo una justa aspiración de igualdad", manifestó en Twitter.