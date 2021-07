Duque aboga por la integración comercial de países andinos durante la crisis

Fotografía cedida hoy, por la presidencia de Colombia que muestra el saludo de los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso (i), y de Colombia, Iván Duque, en el marco del XXI Consejo Presidencial Andino realizado en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

Bogotá, 17 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, abogó este sábado por el fortalecimiento de la integración comercial de las naciones andinas para superar los estragos de la pandemia del coronavirus, al entregar la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Colombia asumió la presidencia anual de la CAN el 8 de julio de 2020 con el reto principal de impulsar la reactivación de la economía regional, afectada por la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

En ese sentido, el mandatario colombiano manifestó que espera que los países andinos avancen hacia un esquema donde la inversión intrarregional "tenga siempre la finalidad de generar más empleo y cerrar brechas".

"La renovación de los instrumentos y marcos regulatorios modernos nos tienen que llevar a que ese comercio intrarregional sea la primera base o la primera línea del comercio que detona oportunidades entre nuestras naciones", aseguró.

Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú integran la CAN, que celebra hoy en el Palacio de San Carlos de Bogotá, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el XXI Consejo Presidencial Andino.

De forma presencial están Duque, el presidente Guillermo Lasso y la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, mientras que de manera virtual participan el presidente de Perú, Francisco Sagasti, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta.

Duque reiteró, como lo hizo Lasso al llegar a Bogotá, que los temas que más han unido a la CAN son el fortalecimiento de la democracia, "que tiene que ser vibrante, participativa", y debe "privilegiar siempre la verdad y la protección de los derechos humanos".

Igualmente, invitó a los países andinos a elevar sus voces sobre todas las plataformas multilaterales de suministro de vacunas contra la covid-19, como el mecanismo Covax, para que la distribución sea más equitativa y las naciones tengan mayor acceso a ellas.

"Es muy importante desde ya tener previstos mecanismos que observen cuáles son las recomendaciones de las casas farmacéuticas internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a potenciales refuerzos en materia de vacunas", aseguró.

La CAN -creada en 1969 como Pacto Andino- está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como países asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así como a España y Marruecos en calidad de observadores.

Entre sus objetivos están acelerar el crecimiento y la generación de empleo y facilitar el proceso de integración regional.

"Despedimos nuestra presidencia pro tempore expresando nuestro compromiso con este sistema de integración", aseguró Duque.