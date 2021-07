Cuba.- Rodríguez vuelve a evitar decir si Cuba es una dictadura: "Tengo la responsabilidad de no comprometer a nuestro país"

13-07-2021 La ministra Portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, comparece en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras la remodelación del Gobierno, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros después de que ayer se efectuara el pertinente nombramiento de nuevos ministros y traspaso de carteras ministeriales tras los cambios anunciados el día 10 de julio por el presidente del Gobierno para la remodelación del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vuelto evitar este sábado calificar al Ejecutivo cubano como una dictadura, insistiendo, eso sí, en las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que no lo consideran una democracia.



"Esta portavoz tendrá que responder a muchas de las preguntas, pero lo haré desde la prudencia y desde la responsabilidad de no comprometer nunca a nuestro país", ha subrayado Isabel Rodríguez en una entrevista en 'La Sexta Noche', recogida por Europa Press, junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop; la titular de Educación, Pilar Alegría; la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.



En este contexto, Isabel Rodríguez ha respondido sobre las críticas del PP, que afean al Gobierno que no califique a Cuba como una dictadura, señalando que la formación de Pablo Casado "sabe que en el Estado hay que proteger al Estado" y que existen muchos vínculos diplomáticos "a tener en consideración".



En cualquier caso, Rodríguez ha vuelto a evitar aclarar si el Gobierno considera una dictadura al actual Ejecutivo cubano, como ya lo hiciera el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que sirvió para estrenarse en su nuevo cargo.