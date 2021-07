Cuba.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:



EL PAÍS: "Félix Bolaños: "No hay que tocar ni las leyes ni la Constitución tras la sentencia""; "Muere la actriz Pilar Bardem a los 82 años; "El diseñador que devolvió la alta costura a Balenciaga"; "Cuba rompe su silencio"; "La polémica 'Titane' gana la Palma de Oro en Cannes"; "Feijóo, elegido por quinta vez líder del PP gallego con el 98% de los votos"; "La fuerza de la quinta ola trunca el verano por segunda vez"; "'Hogareños' o 'presentistas'"; "Jóvenes hospitalizados: "Lo peor es tener el cuerpo bloqueado""; "Una herida inflamada".



EL MUNDO: "Pilar Bardem, adiós a una de las grandes actrices del cine español"; "El control de los fondos europeos desató el cisma entre Iván Redondo y Félix Bolaños; "Sánchez ha dejado tirado a Iván Redondo jugando con algo sagrado para él, su imagen y su reputación"; "La generación que hace estremecer al castrismo"; "Feijóo, Rajoy y Casado exhiben unidad para que el PP sea una "alternativa sólida" a Pedro Sánchez"; "El resurgir de los hoteles: la industria turística española ya mira al futuro"; "Descontrol y conatos de rebelión en el regreso del toque de queda"; "Por culpa de la Ley que aprobó mi Gobierno, mi mujer se llevó a mis hijos y nada lo impidió".



LA VANGUARDIA: "El fuego del Cap de Creus calcina 400 hectáreas"; "El cambio de Gobierno busca acabar con la pugna PSOE-Moncloa"; "Julia Ducournau, Palma de Oro con 'Titane'"; "Los mejores de selectividad, diez años después"; "La pandemia se alargará al 2023 por el retraso en vacunar a los países pobres"; "China controla las tecnologías"; "Cinco guerreras del deporte"; "Gabriel Rufián; "El Tribunal de Cuentas ejerce como un Constitucional alegal""; "Tania Verge: "En la escuela hay que hablar de menstruación, consentimiento y masturbación""; "El revisionismo de la historia".



ABC: "Las 72 horas que hicieron temblar al castrismo"; "Los militares dejaron al presidente Díaz-Canel fuera de las decisiones para afrontar la crisis"; "El servicio de inteligencia cubano activó un plan de fuga para sacar a sus líderes hacia Sudáfrica"; "La reforma de la ley de Seguridad Nacional prevé su uso en pandemia".



EL CORREO: "Pablo Casado, presidente del PP: "Sánchez va a dejar un país destrozado y si hace falta me achicharraré para salvarlo""; "Euskadi, tolerante pero menos con el colectivo LGTBI"; "Los héroes de la ría relatan sus rescates"; "Iniciamos la aventura: 774 kilómetros hasta Santiago"; "Marcelino censura el retraso en operar a Berchiche"; "Alemania sigue angustiada bajo las aguas"; "Cerca de 20.000 personas están confinadas en Euskadi"; "El futuro de las pensiones: "No se puede castigar a los 'baby boomers'".



LA RAZÓN: "Por qué Cuba ya no callará"; "Habitación 503, la cama que compartieron Franco y Brad Pitt; "Los Bardem pierden a su matriarca"; "Gabriel Rufián: "El mundo debería indultarme de soberbia""; "Moncloa: operación Puigdemont"; "Bolaños: radiografía del nuevo hombre fuerte de Sánchez; "Ley de pandemias: los juristas dan las claves".