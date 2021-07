Cuba.- Organizaciones del exilio cubano piden una intervención militar a EEUU

13-07-2021 Manifestación del exilio cubano en Miami POLITICA LATINOAMÉRICA CUBA JOE RAEDLE



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Organizaciones del exilio cubano y cargos electos de la ciudad estadounidense de Miami han pedido al presidente estadounidense, Joe Biden, que no descarte la intervención militar en Cuba para derrocar al Gobierno de la isla.



En concreto, emplazan a Biden que tenga todas "las opciones sobre la mesa" sobre Cuba y han recordado que sus antecesores, tanto republicanos como demócratas, intervinieron en otros países en defensa de la libertad y los Derechos Humanos, informa el portal Martí Noticias.



La declaración cuenta con el apoyo de la Comisión Internacional Justicia Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a líderes del exilio y cargos electos de Miami.



El alcalde de Miami, Francis Suárez, apuntó en la presentación de la declaración, el viernes en Miami, que todas "las opciones tienen que estar sobre la mesa" porque "desafortunadamente los cubanos que protestan pacíficamente desde hace seis días en la calles por sí solos no van a poder vencer a un régimen que los reprime con armas y los encarcela".



Por su parte, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, agradeció a Biden su pronunciamiento sobre la situación en la isla, pero ha añadido que es necesario tomar "medidas más drásticas con la dictadura", y llamó a un paro nacional, que según dijo, ya se cumple en algunas partes del territorio cubano, hasta que colapse el sistema comunistas que oprime a los cubanos.



Boronat expresó que la "consigna que está saliendo de los jóvenes en Cuba es que con esta gente no hay futuro. El corrupto Comité Central del Partido Comunista, la familia Castro, tienen que irse del poder".



La presidenta de la organización Madres y Mujeres Antirrepresión por Cuba, MAR por Cuba, Silvia Iriondo, dijo que como madre siente "en el alma" "la masacre de un pueblo indefenso" y ha pedido una intervención militar de Estados Unidos en alianza con otras naciones para poner fin a la pérdida de vidas inocentes que lo único que desean es vivir en libertad.



El abogado mexicano René Bolio, líder de la Comisión Internacional Justicia Cuba, explicó por su parte que su organización está recogiendo pruebas de crímenes de lesa humanidad y ha emplazado a toda la población a documentar todos los crímenes, de ser posible en vídeos, para que los represores del régimen sean llevados ante los tribunales. "Los crímenes de lesa humanidad no tienen caducidad y pagarán por ello", subrayó.



En la presentación de la petición en Miami también ha participado por vídeoconferencia el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien se solidarizó con el pueblo cubano y dijo que la represión y la miseria en que se ha sumido la isla es culpa del sistema socialista imperante.



El exalcalde de Miami y actual comisionado, Joe Carollo, argumentó que una intervención militar en Cuba es asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que los informes de Inteligencia sobre la isla dan cuenta de la presencia de agentes enemigos como Irán, China y Rusia.