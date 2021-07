Coronavirus.- Biden acusa a la desinformación sobre la COVID-19 en redes sociales de estar "matando gente"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estado Unidos, Joe Biden, ha criticado este viernes a plataformas como Facebook o Twitter por permitir que allí se difundan informaciones falsas sobre la COVID-19 que derivan en que parte de la población sea reacia a vacunarse, y por tanto, "están matando gente".



El presidente ha acusado a estas plataformas de estar frenando el proceso de vacunación, que finalmente no fue del 70% el día 4 de julio, tal y como había prometido el propio Biden. "La única pandemia que tenemos es entre los no vacunados", ha aseverado el mandatario ante los medios de comunicación, informa NBC News.



Por su parte, Facebook se ha defendido de estas acusaciones afirmando que "no están respaldadas por hechos" y han reivindicado que más de 2.000 millones de personas han visto "información fidedigna" a través de su portal.



Además, otros 3,3 millones de estadounidenses han utilizado la web para averiguar dónde y cuándo vacunarse. "Los hechos demuestran que Facebook está ayudando a salvar vidas. Y punto", ha contestado un portavoz de la empresa.



Por otro lado, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, ya apuntó este jueves que la desinformación en materia sanitaria, y en concreto sobre la COVID-19, es "una grave amenaza para la salud pública" y señaló directamente a Facebook por no responder de forma más tajante ante la difusión de información falsa, recoge CNN.



El presidente Biden y altos cargos de Facebook se han reunido a lo largo de las últimas semanas, unos encuentros que han sido "tensos" y en los que se han tratado estos casos de desinformación.



La Administración estadounidense acusó a la empresa de "no tomarse muy en serio" el caso o de "estar ocultando algo", por lo que consideran que Facebook muestra una falta de voluntad para resolver el caso, según fuentes de CNN.



En esta línea, este viernes la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki ha criticado a las plataformas de redes sociales por no tomar las medidas suficientes para abordar la desinformación.



"¿Por qué no participamos todos en un proceso que ayudará a proporcionar información precisa?", ha propuesto Psaki, quien ha remarcado la falta de respuesta de Facebook ante la situación.



A lo largo de las últimas semanas, la Casa Blanca ha llegado a recomendar la eliminación de doce perfiles de redes sociales en concreto a los que se vincula con la creación y difusión de casi el 65 por ciento de las informaciones falsas contra la vacuna de la COVID-19, recoge NBC.



A lo que un portavoz de Facebook ha respondido que la empresa creada por Mark Zuckerberg ya a eliminado "más de 18 millones de piezas de información errónea", así como cuentas que infringían "repetidamente las reglas".