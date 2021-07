'Checo' Pérez: "Ha sido un bajón importante, pero mañana será otro día"

EFE/EPA/ANDY RAIN

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, que arrancará desde el último puesto este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del campeonato, declaró en el circuito de Silverstone que "ha sido un bajón importante" para él, pero que "mañana será otro día".

"Es una verdadera lástima tener que retirarme de la carrera sprint de hoy porque el coche se notaba bastante bien. Fue un mal día para mí y sólo me queda pedirle perdón al equipo porque perdí la parte trasera del coche mientras luchaba con (el inglés) Lando (Norris, de McLaren), lo que echó por tierra todo nuestro día", comentó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que es tercero en el Mundial con 104 puntos, 81 menos que el líder, su compañero holandés Max Verstappen, que comanda con 33 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes): primero y segundo en parrilla, respectivamente, este domingo.

"Estaba en mitad de la curva, aceleré bastante y creo que me quedé atrapado en un poco de aire sucio y me convertí en pasajero al principio de la curva", declaró el bravo piloto tapatío este sábado en Silverstone, donde se perdió las dos carreras disputadas el año pasado a causa de su positivo por covid-19.

"Evité cualquier contacto pero después del trompo tuvimos demasiada vibración en los neumáticos y ahí se acabó todo", comentó el mexicano, que este año, al ganar en Azerbaiyán, festejó su segundo triunfo en la categoría reina.

"El equipo estaba preocupado por los daños que podrían causar esas vibraciones y no había nada más que ganar, por lo que tomaron la decisión de retirar el coche", dijo.

"Mañana estamos en la parte trasera de la parrilla y no es fácil adelantar aquí, pero parece que tenemos mucho ritmo en el coche, así que puedes estar seguro de que voy a esforzarme mucho para sumar tantos puntos como sea posible", opinó 'Checo', que cuenta doce podios en la Fórmula Uno y que junto a Verstappen encabeza el Mundial de constructores, con 44 puntos (ahora con 289 frente a 245) sobre Mercedes.

"Ha sido un bajón importante para mí, pero mañana será otro día y habrá que ver qué podemos hacer", manifestó el mexicano de Red Bull este sábado en el Reino Unido.