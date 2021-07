Carmen Borrego se deshace en halagos hablando de Fidel Albiac y de Rocío Carrasco

01-01-1970 Carmen Borrego caminando por la calle tras salir de la peluquería el día de su 54 cumpleaños, en Majadahonda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS RERPOTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Desde la emisión del documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', mucho se está hablando de Fidel Albiac y de la influencia que éste supuestamente ejerce sobre su mujer. Algunos aseguran que es un gran apoyo para la sobrina de Amador Mohedano y otros sin embargo, ven en él una figura oscura que todavía no conocemos y que actúa por detrás de cámara.



Si hay una familia mediática que tiene buena relación con él, esa es la de las Campos. Ya sabemos que quieren a Rocío Carrasco como si fuese de su familia y a Fidel, también. Carmen Borrego ha querido sacar la cara por todo lo que se está diciendo de él y nos ha confesado que: "Yo amo a Fidel" le define como: "Adorable" y asegura que: "Yo solo puedo darle las gracias por ser como es y nada más".



Sobre las declaraciones de Olga Moreno sobre Antonio David, Carmen Borrego opta por reírse y afirma que: "Fenomenal para ella". Para la que también tiene palabras bonitas es para Rocío Carrasco, que ha ocupado el puesto que se le ofreció a ella: "Encantada, ya lo he dicho de verdad, encantada".



Y es que la hija de María Teresa Campos asegura que el trabajo le va a venir muy bien a Rocío: "Claro, si por favor yo creo que Roció necesita trabajar. Yo ya lo digo que he visto a Roció a volver a sonreír con los ojos que es cuando se sonríe de verdad". Concluyendo que va a ser una buena defensora de la audiencia: "Estoy convencida que lo va a ser, convencida".