Cannes consagra al actor estadounidense Caleb Landry Jones y a la noruega Renate Reinsve con premios de interpretación

El jurado del Festival de Cannes consagró este sábado a dos actores apenas conocidos del gran público, el estadounidense Caleb Landry Jones, y la noruega Renate Reinsve, con los premios de interpretación por sendos roles en "Nitram" y "The worst person in the world".

Caleb Landry Jones, que ha asumido roles secundarios en el cine independiente estadounidense, interpreta al autor de una matanza que traumatizó a Australia en 1996, mientras que Reinsve da vida a una milenial en plena crisis existencial. Pese a sus cortas carreras, ambos intérpretes habían suscitado los aplausos de la crítica en Cannes.

