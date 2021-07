Bruselas publicará la próxima semana el segundo informe sobre el Estado de Derecho

Didier Reynders. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) tiene previsto publicar la próxima semana la segunda edición del informe sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea, indicó este sábado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

"El Estado de derecho garantiza que si existe una violación de derechos, se tiene acceso a un tribunal independiente y eficiente. Porque si no hay Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales ya no pueden ser asegurados ni protegidos", dijo el comisario en una declaración en su cuenta en Twitter.

En una reunión informal de ministros de Justicia celebrada en Eslovenia el viernes, el comisario explicó que el informe que se publicará en unos días "se centrará en parte en la libertad de los medios, el pluralismo y la protección de los periodistas".

"Hemos visto violencia en diferentes estados y también detenciones. Es importante avanzar con nuevas iniciativas para proteger a los periodistas", indicó el comisario en unas declaraciones en el marco de esa reunión.

El informe analiza cuatro áreas: la independencia y eficiencia del sistema judicial, la libertad de los medios y los controles y equilibrios institucionales.

En Eslovenia, el comisario europeo se entrevistó con la nueva ministra española de Justicia, Pilar Llop, en el marco de los contactos bilaterales que mantiene la CE en relación con la presentación de ese segundo informe.

Reynders se refirió en particular el viernes en declaraciones a la prensa a la situación en Hungría, por su polémica legislación que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación y a Polonia por la declaración de "zonas libres de ideología LGBT".

El pasado 15 de junio la Comisión Europea (CE) abrió sendos procedimientos de infracción contra ambos países.

Sobre Polonia, Reynders dijo el viernes que es importante "avanzar en la primacía del derecho europeo y la competencia exclusiva de la corte europea de Justicia".

Bruselas, que mantiene desde hace años un enfrentamiento con ese país por las reformas en su sistema judicial, calificó de "inaceptable" la reacción del tribunal Constitucional polaco, que esta semana puso en cuestión la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

La corte europea declaró la incompatibilidad de la cámara disciplinaria del Supremo polaco con la normativa europea.

En ese contexto, Reynders indicó que Bruselas está estudiando cómo reaccionar y mencionó la posibilidad de volver al tribunal europeo y pedir sanciones.

También mencionó la posibilidad de tomar decisiones en relación con el plan de recuperación para Polonia y la aplicación de reformas estructurales en el país.

"Necesitamos reaccionar", dijo el comisario, que subrayó la importancia del principio de la primacía del derecho europeo.

"Es uno de los fundamentos de la UE, estar seguro de tener la misma aplicación del derecho europeo en el conjunto de Europa, para todos los ciudadanos, todos los estados miembros y todas las empresas", señaló.

Por otra parte, el comisario se refirió el viernes a la preocupación que le causa la decisión de Eslovenia de anular el procedimiento para seleccionar dos candidatos para el cargo de fiscal delegado esloveno en la nueva Fiscalía europea.

"Esperamos la designación muy pronto y si no, veremos todas las acciones posibles", indicó el comisario.

Reynders insistió en que tener en marcha esa fiscalía es la mejor manera de proteger el presupuesto europeo.

Precisamente el viernes la Fiscalía Europea informó por primera vez de una investigación penal, que afecta a cuatro políticos de Croacia sospechosos de corrupción y abuso de funciones.