Brasil.- Publicada en el BOE la prórroga de la limitación de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica hasta el 3 de agosto

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la orden del Gobierno por la que se prorroga hasta el próximo 3 de agosto la limitación de los vuelos directos entre Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles por el "impacto de las variantes" autóctonas, que son "de especial preocupación".



La prórroga, aprobada en el Consejo de Ministros del 13 de julio, entrará el vigor a las 0.00 horas del 20 de julio y estará en vigor hasta las 0.00 horas del 3 de agosto, si bien la medida podría modificarse en función de la evolución de la pandemia.



Según lo previsto en los acuerdos, desde Brasil y Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.



Sin embargo, estas restricciones no afectan al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.



Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.



En todo caso, en función de la evolución de la situación y de la pandemia y especialmente de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad podrá levantar, con carácter general, estas limitaciones antes de la finalización de dicho plazo.