Arantxa de Benito defiende a Guti de los audios de Florentino Pérez

MADRID, 17 (CHANCE)



Hace unos días conocíamos gracias a una publicación de 'El Confindencial' unos audios de Florentino Pérez desahogándose a gusto sobre algunos rostros conocidos que han pasado por el Real Madrid. En este caso, hace unas horas veían a la luz unos en los que arremetía sin piedad sobre Guti: "Guti es un jeta. Está como una cabra. Él es el peor enemigo de sí mismo. Le está bien empleado a la Ser por querer contratar a un subnormal. Si es un subnormal. Y la Cope igual. Les dejará colgados, no irá".



Unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención y que por supuesto han tenido una repercusión abismal. En este contexto, hemos hablado con Arantxa de Benito, expareja del futbolista y nos ha confesado qué le parecen estas palabras de Florentino despachándose a gusto sobre el padre de su hija: "No los he oído, me lo han contando ¡qué barbaridad!".



Eso sí, a pesar de no tener una buena relación con Guti, Arantxa ha sacado la cara por él y nos ha hecho saber que está muy sorprendida por lo que se ha dicho de su expareja, dejando entrever que no está nada de acuerdo con esas declaraciones.



Cabe decir que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha asegurado a su homólogo del club portugués, Pinto da Costa, que esas grabaciones han sido publicadas de manera descontextualizada y absolutamente manipuladas.



Aún así, hemos aprovechado para hablar con Arantxa de Benito sobre cómo encuentra a su hija Zayra y nos ha confesado que está: "Súper enamorada". Y es que la que fuera presentadora de televisión va a tener un verano de diez con su hija porque va a disfrutar de ella todo lo que pueda tras haber regresado de Londres hace días.