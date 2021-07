Antetokounmpo pide ambición a los Bucks y no enfocarse en el pasado

El jugador delos Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo realiza un mate ante los Suns de Phoenix, el 14 de julio de 2021. EFE/Tannen Maury

Phoenix (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Los Milwaukee Bucks lograron empatar las Finales de la NBA tras ir perdiendo por 2-0 ante los Phoenix Suns, pero su estrella, Giannis Antetokounmpo, pidió un esfuerzo más a los suyos para lograr el sábado una victoria a domicilio que les daría el factor cancha.

"Tenemos que seguir adelante. No nos podemos enfocar en el pasado", dijo este viernes en una rueda de prensa en Phoenix (EE.UU.).

"Tenemos que seguir siendo mejores cada día. Ojalá podamos hacer nuestro trabajo porque el trabajo no está terminado", añadió.

Tras las dos victorias en Milwaukee (EE.UU.) de los Bucks (2-2), con Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton como líderes, las Finales ya están de vuelta en Phoenix, donde el sábado se disputará el quinto encuentro.

Hasta ahora, los cuatro partidos de las Finales se han saldado con victorias locales por los que los Suns conservan el factor cancha.

Antetokounmpo, que en el cuarto encuentro rozó el triple-doble (26 puntos 14 rebotes y 8 asistencias) y que por ahora ha sido el jugador más determinante de estas Finales, ensalzó una vez más la magnífica labor en ese encuentro de Middleton, que fue decisivo con 40 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

"Necesitamos que siga haciendo esto. Necesitamos que siga cerrando partidos. Es realmente bueno en esto", explicó.

El griego dijo que está muy orgulloso de su compañero y admitió que quizá no se aprecia "lo suficiente" la calidad de Middleton.

"Metió 40 puntos en las Finales y no fue elegido en el All-Star este año. ¿De qué estamos hablando?", se preguntó.

Los Bucks se ha convertido este año en un equipo habituado a remontar series con el resultado en contra, ya que en las semifinales de la Conferencia Este iban perdiendo por 0-2 ante los Brooklyn Nets (4-3 final para los de Milwaukee) y en la final del Este empezaron abajo 0-1 ante los Atlanta Hakws (4-2 en última instancia para los de Antetokounmpo).

En este sentido, la figura de los Bucks aplaudió el instinto competitivo y el incansable esfuerzo de su equipo.

"Creo que hemos trabajado extremadamente duro a lo largo del año para construir hábitos de victoria. Competir en cada partido. Me parece que cuando compites en cada partido te pones en una posición para ganar", indicó.