AMPL. Cvirus.- Francia impedirá la entrada a viajeros no vacunados desde España sin prueba negativa 24 horas antes

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno francés ha anunciado que impedirá la entrada o el regreso al país a aquellos viajeros desde España no vacunados si no presentan una prueba negativa de coronavirus cuyo resultado esté fechado con 24 horas de antelación a su llegada.



Además de España, en esta lista se encuentran Reino Unido, Portugal, Chipre, Grecia y Países bajos, según ha informado este sábado el primer ministro francés, Jean Castex.



La medida entrará en vigor a partir de la medianoche del domingo, de acuerdo con el comunicado publicado en la web del Boletín Oficial del Estado francés.



Hasta ahora, se exigía una PCR negativa de menos de 48 horas para los viajeros procedentes de Reino Unido y un test de 72 horas para los procedentes de España, Portugal, Chipre, Holanda y Grecia.



"Al mismo tiempo, y debido a que las vacunas son efectivas contra el virus, y en particular su variante Delta, las limitaciones que pesaban sobre los viajeros que se benefician de un calendario de vacunación completo con una vacuna reconocida por la Agencia Europea de Medicamentos (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen) se levantará a partir de este sábado 17 de julio, independientemente del país de origen", ha añadido el Gobierno francés.



Asimismo, la lista de países declarados como 'zonas rojas' se ampliará en las próximas horas con Túnez, Mozambique, Cuba e Indonesia, precisa el Gobierno en un comunicado.