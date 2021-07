AMP3.- Clima.- Aumentan a 160 los fallecidos por las inundaciones en Alemania y Bélgica

BERLÍN, 18 (DPA/EP)



Ya son al menos 160 los fallecidos confirmados por las inundaciones de esta semana en Alemania, que acapara la mayor parte de decesos, con 133, según las últimas estimaciones de este sábado, y Bélgica, cuyo último balance de hoy eleva los fallecidos a 27.



El último balance en Alemania tiene lugar tras la confirmación de otros 43 muertos más durante las últimas horas en el estadio de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, mientras la Policía teme el hallazgo de nuevos fallecidos a lo largo de este sábado la zona de Ahrweiler, epicentro de la catástrofe en el estado de Renania-Palatinado.



La Policía alemana ha confirmado además otros 618 heridos, la mayoría en el valle de Ahr, donde las carreteras siguen bloqueadas y los puentes, destruidos.



En la región de Alta Baviera, en el estado de Baviera, la situación también se está tornando dramática, especialmente en las ciudades de Berchtesgaden y Bischofswiesen, en el extremo sureste del territorio.



"Las llamadas de emergencia están llegando todo el tiempo", ha expresado un portavoz de la Policía en Rosenheim. "La situación es confusa, está lloviendo muy fuerte".



Esta tarde ha hecho acto de presencia en Renania del Norte-Westfalia el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que después se unirá al primer ministro del estado, Armin Laschet, en una visita a Erftstadt, una de las localidades más afectadas.



Durante su visita, el presidente ha pedido "apoyo constante" para las víctimas de las graves inundaciones. "La voluntad de apoyar debe continuar, a gran y pequeña escala" aun después de que el desastre desaparezca de los titulares.



A muchas personas de las zonas afectadas "no les quedaba nada" excepto la esperanza. "Y no debemos defraudar esa esperanza", ha declarado Steinmeier.



Sin embargo, la mayor pérdida la tendrían que soportar aquellos que perdieron a familiares, amigos y conocidos. "Su destino nos rompe el corazón", lamentó.



El ministro del Interior del estado, Herbert Reul, ha dado por sentado que varias personas han muerto en ese lugar, pero matizó que la situación todavía no estaba clara. También está previsto que la canciller alemana, Angela Merkel, viaje a las zonas más afectadas de Renania-Palatinado.



Mientras, miles de trabajadores de rescate siguen buscando supervivientes sin descanso en la región de Eifel, donde las inundaciones arrasaron poblaciones enteras el jueves por la noche, y todavía hay decenas de desaparecidos.



En otros acontecimientos de las últimas horas, destaca la evacuación de los residentes de Ophoven, cerca de la frontera con Países Bajos, a la espera de que las autoridades evalúen los daños totales del dique en el río Rur, que fluye desde Alemania a través de Países Bajos y Bélgica.



El alcalde de Wassenberg, Marcel Maurer, especuló que el cierre de las compuertas en el lado holandés podría haber causado un aumento en el nivel del agua, en comentarios a la emisora WDR. Sin embargo, no hubo problemas durante la noche y los niveles del agua se mantuvieron estables, según funcionarios de Wassenberg.



Unas 700 personas se vieron afectadas por la medida que comenzó la noche del viernes, mientras las autoridades han advertido a los residentes de otros dos distritos cercanos que también podrían ser evacuados.



SITUACIÓN EN BÉLGICA



El temporal también está afectando a Bélgica, donde han fallecido al menos 27 personas, según comunicó este sábado el canal de televisión belga RTBF. En la región de Valonia, en el sur del país, unos 41.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico, por lo que las autoridades han anunciado la liberación de fondos de emergencia para ayudar a las poblaciones afectadas.



Las autoridades han alertado de que la "situación en la red de distribución eléctrica sigue siendo extremadamente complicada". Además, la movilidad se encuentra gravemente limitada, con los servicios de trenes y autobuses suspendidos.



Sobre el terreno, la situación sigue siendo muy complicada. Los niveles de las vías fluviales en Valonia han exhibido cierta tendencia a la baja este sábado por la mañana, aunque los umbrales de advertencia de inundaciones todavía se mantienen en algunos lugares, según el último informe de servicio público publicado alrededor de las 09.00.



Solo las localidades de Mehaigne, Meuse, Ourthe y Basse Lesse siguen en alerta de inundaciones. En cuanto a las operaciones de socorro, todavía continúan.



Este mismo viernes, el primer ministro belga, Alexander de Croo, ha declarado el 20 de julio como día de luto nacional en recuerdo a las víctimas de las inundaciones. Así, ha lamentado que espera un "empeoramiento" de las cifras y ha señalado que la situación "sigue siendo crítica" en muchas zonas del país.



SITUACIÓN EN AUSTRIA



La situación en Austria también comienza a ser preocupante debido a que la ciudad de Hallein, en el estado de Salzburgo, ha comenzado a inundarse a última hora de este sábado, aunque por el momento no se han notificado víctimas mortales.



Las autoridades han pedido a la población que no acuda a sótanos o garajes subterráneos.



La situación también es tensa en otros puntos de la cordillera alpina e incluso en la zona de Tirol, al oeste de Austria, los Bomberos han realizado labores de evacuación en numerosos sótanos que estaban anegados por el agua.