AMP.- Fórmula 1/GP Gran Bretaña.- Verstappen se lleva una emocionante pole al sprint y Alonso saldrá sexto

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó la 'pole position' del Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras ser el más rápido este sábado en la novedosa calificación diseñada para la cita de Silverstone, un sprint del que salió muy beneficiado el español Fernando Alonso (Alpine), que ganó cuatro posiciones.



Verstappen fue el gran protagonista con una salida espectacular, en la que pudo zafarse con maestría de Lewis Hamilton (Mercedes) -que partía en la primera plaza-. El neerlandés se adueñó con autoridad de una 'pole' que confirmó a las 17 vueltas, un tercio del circuito y de las que se disputarán este domingo en la carrera en este nuevo formato.



La jornada fue sensacional en este experimento que, para colmo de los nostálgicos, terminó con los tres primeros coronados con un colgante de laureles, algo que no se producía desde el Gran Premio de Italia de 1985. Una icónica imagen que -además de Verstappen y Hamilton- también incluyó al finlandés Valtteri Bottas, que salvó el honor de Mercedes tras el traspié de Lewis.



El segundo clasificado en el Mundial se quedó clavado cuando se apagaron los semáforos y dejó vía libre a Verstappen, que salía por la zona sucia de la parrilla. Sin embargo, no sólo pudo ponerse primero, sino que confirmó con audacia la pole. Por detrás, un enredo absolutamente divertido donde demostró su pericia Fernando Alonso.



El asturiano saldrá séptimo tras conseguir una espectacular remontada al comienzo del sprint que le llevó a la punta de carrera. El bicampeón del mundo llegó a situarse quinto, pero no pudo aguantar la potencia de sus rivales, sobre todo los McLaren. Primero fue Lando Norris y después su compañero Daniel Ricciardo.



Sin embargo, Alonso mostró una gran fortaleza cuando fue apretado por Sebastian Vettel, que no pudo arrebatarle la séptima posición pese a su empeño en las cuatro últimas vueltas de este novedoso formato de calificación. El ovetense, junto a Verstappen, fue uno de los grandes reclamos en el sprint.



Su decisión de apostar por neumáticos blancos, pese a la elevada degradación de los mismos, sobre todo por el intenso calor en Silverstone -rozando los 30º- fue decisiva para firmar una machada que convierte a su actuación en una de las más prodigiosas de su carrera.



Por su parte, el también español Carlos Sainz (Ferrari) partirá undécimo tras sufrir un roce con George Russell en la primera vuelta que le hizo situarse penúltimo. Sin embargo, el madrileño fue remontando posiciones con mucha soltura y 'arregló' el incidente inicial con la undécima posición, dos por debajo de la inicial.