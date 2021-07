Amador Mohedano se sienta en 'Sálvame Deluxe' y explota contra Rocío Carrasco

17-07-2021 AMADOR MOHEDANO. MADRID, 17 (CHANCE) Amador Mohedano se sentaba este viernes en 'Sálvame Deluxe' y lo cierto es que su testimonio no ha dejado indiferente a nadie, ni si quiera a Rocío Carrasco, que aunque no lo haya visto, esta próxima semana en su programa tendrá que enfrentarse a las declaraciones de su tío y contestar. Es lo que tiene tener un sección en un programa como 'Sálvame Diario'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Amador Mohedano se sentaba este viernes en 'Sálvame Deluxe' y lo cierto es que su testimonio no ha dejado indiferente a nadie, ni si quiera a Rocío Carrasco, que aunque no lo haya visto, esta próxima semana en su programa tendrá que enfrentarse a las declaraciones de su tío y contestar. Es lo que tiene tener un sección en un programa como 'Sálvame Diario'.



El exmarido de Rosa Benito comenzaba su entrevista desmintiendo las palabras de su sobrina cuando en el docu-reality asegura que le engañó y filtró su destino de luna de miel con Antonio David: "Lo de la boda es mentira, ya lo he dicho varias veces. No es cierto. No sabía ni a dónde iba. Yo conocía al fotógrafo pero ya lo he desmentido" algo de lo que se habló mucho en su día.



Amador sigue afirmando que la persona que les ha dado de lado ha sido Rocío Carrasco, sin motivo alguno: "La familia Mohedano no sabíamos de todo ese follón, como ella decidió no saber nada de nosotros..." y asegura que la relación que han mantenido con Antonio David ha sido por estar con sus hijos: "Con Antonio David Flores no es que haya tenido relación, hemos coincidido. Con los niños, sí. Me dijeron que quería esta con su padre. No nos merecemos que nos haya dado de lado de esa forma, ella no tiene relación con nadie de la familia".



El momento más sincero de la noche fue cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por lo que sintió cuando supo que su sobrina se había intentado quitar la vida, a lo que respondió: "Me tembló el cuerpo entero cuando dijo que se había tomado pastillas para quitarse la vida".



Amador Mohedano quiso dejar una cosa bien clara anoche. El especial que se hizo en TVE para que Rocío Jurado se despidiese de su público se llevó a cabo por Fidel y Rocío, algo que nunca perdonó porque no le consultaron para nada y él llevaba siendo el manager de la artista durante toda su vida: "Cuando quisieron jugar con mi trabajo y mis hijos. Le pediría que se pusiera en mi lugar. Pasaron por detrás mía. Mi hermana se dio cuenta. Me quedé, con la espina clavada, porque mi hermana me lo pidió de rodillas".



Este momento en la vida de Amador Mohedano es clave porque a partir de ahí no volvió a tener la misma relación con su sobrina, aunque con el paso del tiempo se llevaran bien, ya que nunca ha podido olvidar cómo le pasaron por encima en su trabajo.