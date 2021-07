Alemania.- Al menos tres muertos al estrellarse una avioneta en el suroeste de Alemania

STEINENBRONN (ALEMANIA), 17 (DPA/EP)



Al menos tres personas han fallecido al estrellarse una avioneta en la zona de Boblingen, en el suroeste de Alemania, según ha informado este sábado un portavoz de la Policía.



Las identidades de las víctimas mortales aún no ha podido ser determinada, añadieron las fuentes policiales.



La recuperación de los cuerpos en el lugar del accidente, densamente arbolado, cerca de Steinenbronn, corre a cargo de los bomberos y los servicios de rescate, que trabajan sobre el terreno con un gran despliegue de personal.



Según la Policía, la avioneta, modelo Piper, había despegado del aeropuerto de Stuttgart a las 09.40 de la mañana de hoy. La causa del accidente no está clara en un principio, y las investigaciones continuarán por la tarde.



Al parecer, se ha recuperado el registro de vuelo. Un experto de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aéreos también estuvo en el lugar del accidente.



Según un primer informe del servicio de control de tráfico aéreo alemán (DFS), el avión monomotor se dirigía a Magdeburgo.



Una portavoz concretó que iban tres personas a bordo y que, poco después del despegue, el piloto se puso en contacto con el centro de control de Langen, tras lo cual el avión desapareció del radar.



"El piloto no hizo ninguna llamada de emergencia", añadió la portavoz. Poco después de las 10.00 horas, el avión accidentado fue encontrado en el bosque cerca de Steinenbronn.



Otro portavoz policial ha indicado que las investigaciones en los próximos días tienen que determinar si la causa del accidente es una avería o alguna emergencia médica por parte del piloto.