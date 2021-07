ACTUALIZA 1-Costa Rica y Jamaica clasifican a cuartos de final en Copa Oro

(Actualiza con citas)

16 jul (Reuters) - Las selecciones de fútbol de Costa Rica y Jamaica clasificaron el viernes a los cuartos de final de la Copa Oro tras remontar marcadores adversos y ganar a Surinam y Guadalupe en la segunda jornada del Grupo C.

Los "ticos" y los jamaicanos llegaron a seis puntos para ubicarse en los dos primeros lugares de su sector, donde Surinam y Guadalupe quedaron eliminados sin sumar.

A los cuartos de final avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los cuatro grupos de la competencia.

"La mejor noticia es clasificar a la siguiente ronda, también me gustó más el segundo tiempo, aún con la sensación de estar en la aprehensión de que ellos nos hicieran el primer gol, el equipo resolvió bien", dijo el director técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez.

"Hay que reparar en mucho de lo que se hizo, sobre todo en el primer tiempo, no me gustó el funcionamiento del primer tiempo, me parece que el equipo fue muy pasivo en la marca y muy lento en la producción de jugadas", agregó.

En el partido disputado en el estadio Exploria de Orlando en Florida, Surinam se puso en ventaja a los 52 minutos cuando Gleofilo Vlijter remató de media vuelta después de controlar en el área chica un pase de Damil Dankerlui.

Joel Campbell empató para Costa Rica a los 58 minutos con un remate de cabeza tras centro enviado por Ronald Matarrita desde el sector derecho.

Un minuto después, Celso Borges marcó el segundo gol para los "ticos" al definir sin marca dentro del área después de que el portero rechazó un potente disparo de Campbell.

Costa Rica se quedó con un hombre menos a los 86 minutos por la expulsión de Francisco Calvo, quien dio un manotazo a Ryan Donk.

"Contento por el resultado del equipo, por el sacrificio, fue un partido muy complicado pero pudimos sacar el resultado que se quería y pude contribuir con un gol", dijo Campbell, quien llegó a 100 partidos con la selección de Costa Rica.

Más temprano, Jamaica derrotó 2-1 a Guadalupe con goles de Cory Burke y Junior Flemmings.

Guadalupe tomó la ventaja a los tres minutos cuando el defensor Amari'i Bel anotó en su propia portería al desviar un disparo de Dimitri Ramothe.

Jamaica empató a los 14 minutos con un potente y colocado disparo de Burke desde fuera del área.

Los jamaicanos anotaron el gol del triunfo a los 87 minutos con un zurdazo cruzado de Flemmings dentro del área tras eludir a tres adversarios.

En la última jornada del grupo, que se disputará el 20 de julio, Costa Rica y Jamaica se enfrentarán por el primer lugar , mientras que Surinam jugará ante Guadalupe en un partido de trámite. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)