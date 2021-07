Swinton: trabajar con Almodóvar es uno de los grandes privilegios de mi vida

Tilda Swinton en la rueda de prensa de 'Memoria'. EFE/EPA/Kate Green / POOL

Cannes (Francia), 16 jul (EFE).- "Trabajar con Pedro Almodóvar es uno de los grandes privilegios de mi vida". Así de rotunda se mostró hoy Tilda Swinton en una rueda de prensa en el Festival de Cannes para presentar el filme "Memoria".

"Entrar en su universo fue un gran viaje. Las personas que habitan sus viajes no tienen nada que ver conmigo" y eso es lo que hizo más interesante trabajar con el cineasta español, explicó la actriz escocesa.

Para Swinton, poder encajar en los proyectos de cineastas a los que admira es lo mejor de su trabajo y, además de a Almodóvar, citó a Jim Jarmusch, Béla Tarr y Apitchapong Weerasethakul, director de "Memoria".

En esta película Swinton habla en español mientras que en "La voz dormida", el corto que hizo con Almodóvar, lo hacía en inglés.

"Hablo el español del cine", bromeó la actriz, quien dijo que el poco español que habla es "colombiano" -"en España todo el mundo me decía que mi español tenía acento colombiano", dijo divertida-. Pero no le importa en qué idioma o país trabajar, porque justamente lo que le interesa es la libertad del cine.

"El cine no tiene fronteras ni naciones, existe en sí mismo", afirmó Swinton, para quien la cultura no tiene sentido de cultura geográfica.

Lo que ella busca en el cine es trabajar con alguno de sus realizadores favoritos del mundo y conseguir estar dentro del marco que el director establezca para su historia.

"El cine es mi casa, mi país, no tiene nada que ver con especificidades nacionales", agregó.

Por eso considera que la oportunidad que le ha ofrecido "Memoria" de no comunicarse en su lengua materna "es preciosa".

"Tienes que hacer el esfuerzo de comunicarte, de ser entendida y de expresarte, es algo maravilloso para el arte" y especialmente para una película en la que su personaje trata de trasladar a la realidad un sonido que escucha en su cabeza.

Lo que ha hecho Weerasethakul es "llevar la imposibilidad de comunicación a otro nivel. Está más allá del lenguaje".