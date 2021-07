Sindicato de jugadores de NBA vuelve a aceptar torneo de entrada para 2021-22

El comisionado de la NBA, Adam Silver (imagen), dijo en mayo que su preferencia personal era que el torneo de entrada continuara después de esta temporada. EFE/EPA/ERIK S. LESSER /Archivo

Nueva York, 16 jul (EFE).- El sindicato de jugadores de la NBA aceptó de nuevo que el formato del torneo de entrada de playoffs, que se estableció la pasada temporada regular, permanezca, al menos, hasta la próxima del 2021-2022, de acuerdo a la información ofrecida por la liga.

Se espera que la Junta de Gobernadores de la NBA pronto lo hará oficial en una votación formal.

El formato de esta temporada vio a los equipos del séptimo y octavo lugar jugar por el puesto definitivo del séptimo a un partido con ventaja de campo para el mejor clasificado y el perdedor se enfrentó al ganador del encuentro que a su vez jugaron el noveno clasificado con el décimo para definir al último boleto a los playoffs.

De los 30 equipos de la NBA, 24 tuvieron la oportunidad de ganar un lugar en al menos el torneo de entrada durante las últimas dos semanas de la temporada regular 2020-21.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en mayo que su preferencia personal era que el torneo de entrada continuara después de esta temporada.

Como promotor del mismo, calificó el resultado del primer año como todo un éxito, porque generó que los equipos tuviesen que luchar hasta el final por la opción de conseguir un puesto en los playoffs tanto por estar clasificados de manera directa en los seis primeros lugares como competir por los dos últimos puestos entre cuatro equipos.

"No he ocultado que quiero que sea un formato que se mantenga a largo plazo", declaró Silver, el pasado mayo.

Mientras que los jugadores no tuvieron el mismo sentir y dijeron que para nada les motivaba la idea de acabar en séptimo lugar durante la temporada regular y luego tener que disputar un torneo de entrada en el que podían quedar fuera.

Sin embargo, la decisión tomada por el sindicato de jugadores va en la misma dirección que defiende el comisionado.