Sigue el aumento semanal de covid-19 en Florida y positividad sube al 11,5 %

Miami, 16 jul (EFE).- El número de casos confirmados de la covid-19 en Florida (EE.UU.) aumentó esta semana a un ritmo no visto en meses con un total de 45.603 nuevos contagios entre el 9 y 15 de julio, y una tasa de positividad que alcanzó el 11,5 %, según las cifras que ofrece todos los viernes el Departamento de Salud de Florida.

Desde el 1 de marzo de 2020 hasta este viernes se habían registrado en este estado 2.406.809 casos y 38.388 muertes a causa de la covid-19, con 59 muertes durante esta semana y un promedio diario de 6.515 contagios.

En cuanto a la tasa de positividad, esta también se disparó hasta el 11.5 %, frente al 7,8 % de la semana pasada y el 5,2 % de la anterior.

El estado, con una población de 21 millones de habitantes, registra además un total acumulado de 11.292.335 vacunados, con una vacunación semanal de 224.326, algo superior a las 207.089 personas inmunizadas la previa.

Hay unas 3.200 hospitalizaciones por la covid-19, lo que refleja un aumento del 73 % desde el pasado 14 de junio.

Florida tiene ahora la cuarta tasa de hospitalización per cápita más alta de EE.UU., solo por detrás de Nevada, Missouri y Arkansas.

La directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EEUU (CDC), Rochelle Walensky, advirtió este viernes que el estancamiento del ritmo de la vacunación en Estados Unidos está haciendo que el coronavirus siga propagándose entre quienes no quieren inmunizarse, y por eso la del país norteamericano se está convirtiendo en "una pandemia de personas no vacunadas".

Walenski dijo que el 99 % de las muertes por covid-19 en EE.UU. en las últimas semanas han sido de personas no inoculadas, de acuerdo con las últimas cifras de los CDC.

Ante esta situación, el Departamento de Salud del condado floridano de Palm Beach tomó la iniciativa de ofrecer gratis cupones de 10 dólares para compra en supermercados a todos aquellos que se vacunen contra la covid-19.

A medida que se propaga la nueva variante delta del coronavirus, aumentan las preocupaciones entre los expertos y las autoridades, ya que se ha convertido en la más dominante en el país.

La variante delta se ha extendido por diferentes países y, con ella, la preocupación por la difusión de la pandemia dada su elevada capacidad de transmisión.