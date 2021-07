Shakira y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Shakira (@shakira) ha causado furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 2.680.406 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





#DontWaitUp Friday / Viernes 🎶 midnight local time / medianoche hora local 📽 10am EST / 4pm CET ••• 📸 @imxavimenos





Shakira X VOGUE ♥️ @voguemexico Fotografía: @nicobustos Estilismo: @juancebrian Peinado: @francogobbi1 Maquillaje: @tompecheux Manicura: @sayakamiyasaka Entrevista: @joantdo





🌊🏄‍♀️🎉 #DONTWAITUP video - 2 hours away / faltan 2 horas. #LINKINBIO 📸 @imxavimenos





My boys with friends in the Bahamas. #BlueLagoon.





I’m so happy to see you guys getting excited about my new single, Don’t Wait Up! The video, which we shot in Tenerife premieres tomorrow (Friday) at 10am ET / 4pm CET. #LINKINBIO Estoy muy feliz de verlos con tantas ganas de escuchar mi nuevo sencillo, Don't Wait Up! El video fue grabado en Tenerife y se estrena mañana (viernes) a las 10am ET / 4pm CET.. #LINKINBIO #DONTWAITUP

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes.

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos. Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que la convirtió en la artista más popular de América Latina.

En 1999, la transmisión de su primer álbum en vivo MTV Unplugged se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service, situándola en la cima del mercado anglosajón con más de 13 millones de álbumes vendidos, figura en el número 172 del Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Shakira posee diversos premios, entre ellos 42 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards y 13 Latin Grammy. También ostenta de varios Guinness World Records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El 2 de febrero de 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer Lopez el Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.