Rusia.-Biden y Merkel prometen mantenerse unidos para evitar "la agresión" de Rusia aunque discrepan sobre Nord Stream 2

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homóloga de Alemania, Angela Merkel, han manifestado este jueves su promesa de mantenerse unidos para evitar "la agresión" de Rusia aunque han manifestado sus discrepancias respecto al proyecto del gasoducto Nord Stream 2.



En una rueda de prensa conjunta con motivo de la visita de la canciller a la Casa Blanca, Biden ha puesto de relieve su rechazo al gasoducto ruso Nord Stream 2 que proveerá de gas natural a Europa, y para Washington supone un uso de la energía desde Moscú "como arma".



"Estamos juntos para defender a nuestros aliados contra la agresión rusa (...) y estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que no se debe permitir que Rusia use la energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos", ha dicho Biden.



"Mi punto de vista sobre Nord Stream 2 se conoce desde hace algún tiempo (...) Los buenos amigos pueden estar en desacuerdo, pero cuando asumí la presidencia, estaba completado en un 90 por ciento e imponer sanciones no parecía tener ningún sentido", ha añadido.



Por su parte, Merkel ha hablado sobre "evaluaciones diferentes sobre lo que implica este proyecto" con Estados Unidos, y ha incidido en la que idea de defender a Ucrania como "un país de tránsito para el gas natural y que Ucrania siga teniendo derecho a la soberanía territorial".



Merkel se reunió este lunes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le prometió "tomarse en serio" las preocupaciones de Kiev con respecto a la presión rusa en su territorio y con este el proyecto del gasoducto. La mandataria alemana lo ha cumplido en esta reunión en Estados Unidos y ha dicho que se ha "comprometido" con Biden respecto a las peticiones de Ucrania.



"Coincidimos en la importancia de seguir integrando a los Balcanes Occidentales en las instituciones europeas, en nuestro apoyo continuo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como en la importancia continua de las reformas en apoyo de sus aspiraciones euroatlánticas", ha manifestado Biden.