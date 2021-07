19-03-2021 Portaltic.-Twitter prueba un rediseño del timeline para extender las imágenes. Twitter tiene un nuevo experimento en marcha sobre el diseño de su línea temporal con el objetivo de que las imágenes que los usuarios comparten en sus publicaciones ocupen el espacio al completo y no dejen margen en los laterales. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



Twitter tiene un nuevo experimento en marcha sobre el diseño de su línea temporal con el objetivo de que las imágenes que los usuarios comparten en sus publicaciones ocupen el espacio al completo y no dejen margen en los laterales.



La compañía tecnológica está probando un nuevo diseño para la forma en que se muestran las imágenes en la línea de tiempo ('timeline') en la 'app' móvil, por la que las imágenes tendrían un formato más grande. En lugar de mostrar un margen a su alrededor, las imágenes tendrían un formato más grande.



Al ser más grandes, las imágenes ya no tendrían un margen vacío a su alrededor, sino que ocuparían todo el espacio en horizontal, como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong en su cuenta.



Este nuevo formato supone un pequeño rediseño de otros elementos del 'tuit', como la imagen del usuario, que ya no estaría a la izquierda del texto, sino sobre él y junto al nombre de usuario, quedando el texto debajo.



Este rediseño está en pruebas, pero el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey ha comentado el 'tuit' de la ingeniera con un mensaje breve: "mucho mejor".