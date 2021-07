Mercados de Argentina golpeados por desinterés inversor de cara a elecciones legislativas

BUENOS AIRES, 16 jul (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina volvieron a operar a la baja el viernes ante el desinterés inversor que generan las dudas sobre el futuro de la economía doméstica luego de las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre.

"Se reconoce que el clima electoral incluso se irá acentuando a partir de ahora, y ello derivará en decisiones económicas que resulten rehén de dicho objetivo de corto plazo", dijo Gustavo Ber, economista de estudio Ber.

Ber agregó que "de todas maneras, es hacia 'el día después' donde se van direccionando las miradas, ante la expectativa de que incluso los comicios podrían aportar escasas novedades relevantes, ya que allí llegará el momento de adoptar cruciales definiciones políticas y económicas que seguramente marcarán el rumbo de los próximos años".

La lenta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 45.000 millones de dólares y los efectos de una dura pandemia de COVID-19 que golpea la economía ahondan el clima apático a la hora de definir inversiones.

"Argentina hoy no tiene la capacidad de pagar 45.000 millones de dólares en tres años. No hay forma de hacerlo. De modo que si no tuviésemos un acuerdo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante", dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista con el periódico El Cronista.

* El índice bursátil S&P Merval bajó un 0,62%, a un cierre provisorio de 63.090,8 puntos, en línea con la tendencia impuesta de los ADRs negociados en la plaza de Nueva York. El referencial líder acumula un alza del 23,16% en lo que va del 2021, frente a una inflación del 25,3% en el primer semestre del año.

* Los precios minoristas de Argentina crecieron un 3,2% en junio y registraron un alza del 50,2% en los últimos 12 meses, dijo el ente de estadísticas INDEC.

"Luego de observar una inflación promedio del 3,8% en el lapso enero-junio, esperamos que esta se ubique en torno al 2,8% mensual promedio en el segundo semestre", dijo la consultora Ecolatina.

* En la plaza cambiaria, el peso interbancario perdió un controlado 0,03%, a 96,21/96,22 por dólar, con lo que acumuló en la semana una merma del 0,24%.

* Operadores dijeron que la autoridad monetaria compró este viernes del mercado unos 15 millones de dólares, con lo que sumó en la semana adquisiciones por unos 535 millones y elevó a 910 millones de dólares las compras en lo que va de julio.

* Argentina implementó esta semana mayores trabas a la operatoria de bonos con el fin de desalentar los negocios cambiarios alternativos, en momentos en que el mercado busca coberturas en divisas.

* En los circuitos cambiarios alternativos, el peso operó a 167 unidades por dólar en el bursátil 'CCL', a 166,3 en el denominado 'dólar MEP' del Mercado Abierto, en tanto que en la franja marginal cayó un 0,56% a 179 pesos por dólar para la venta.

* Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local mejoraron un 0,2% en promedio, con un riesgo país medido por el banco JP.Morgan que caía siete unidades a 1.587 puntos básicos hacia el cierre de la plaza local (2000 GMT).

(Reporte de Walter Bianchi; Reporte adicional de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)