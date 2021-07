Las 5 fotos de Pipe Bueno que arrasan en Instagram

Pipe Bueno (@pipebueno) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagra tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 604.564 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





Esta es la cara de mi hijo cuando sabe que lo están fotografiando al lado de su papá !!!! Ha sido un día FELIZ DÍA PARA MI ❤️❤️❤️❤️





Mi primer Día del padre con lo mejor que me ha pasado en la vida!! Te amo MÁXIMO y bajo la bendición de Dios le pido estar a la Altura para protegerte y Amarte hasta que el mismo Dios padre me lo permita. Hoy no me cambio por nadie pues estoy más fuerte que nunca, ser papá saca lo mejor de ti para darlo todo cada día de tu vida. Se Despierta una fuerza interna que con el pasar de los días se hace cada vez más intensa, es una fuerza que hace esforzarte al máximo en cada decisión que tomas en pro de tu familia y que te hace ser precavido con cada paso que das, pues todo lo que hagas siempre afectará directa o indirectamente a ese pequeño ser, que ahora sólo depende de TI. Quiero acudir a un ejemplo un poco gracioso pero que es lo que mejor refleja lo que siento todos los días desde que soy papa. Para los que vieron Dragon Ball Z, hagan de cuenta que uno se vuelve KAKAROTO y más o menos se siente como que todos los días uno está en SAYAYIN 3 con el pelo largo y dorado, rodeado de pequeños destellos de energía que parecen mini rayos que emanan de ti. Pero si fuera Dragon Ball Súper sencillamente sería estar en Goku Ultra instinct eternamente, pongo este ejemplo porque la sensación que se tiene, es lo más cercano a estar completamente seguro de lo incierto, hay una voz interior que te dice que debes dar soluciones aunque no sepas cómo, que aunque no sabes qué obstáculo tengas mañana, que tengas que hacer para protegerlo, que tengas que hacer para mantenerlo y sacarlo adelante, que debas hacer para convertir sus sueños en una realidad, mientras al mismo tiempo trabajas para cumplir los tuyos, siempre estás completamente seguro de que aunque no sepas cómo, siempre encontrarás la manera de resolverlo y conseguirlo por ese ser que se llama Hijo. Estás tan seguro de ello que sabes que sin dudarlo ni una milésima de segundo pondrías el pecho y te harías delante de él para entregar tu vida para protegerle de cualquier cosa que quisiera hacerle daño. FELIZ DÍA A TODOS LOS PADRES por encomendarse a una labor hermosa que comienza un día pero solo se acaba cuando ya no estás, una labor que con solo un abrazo, caricia o un Té amo papá, te hace sentir que valió la pena❤️.





Trabajar incansablemente por el bienestar de los que te rodean es Importantísimo… pero al final te das cuenta que con momentos como este, por mas pequeños que sean, son uno de los motivos por los cuales también trabajas. Trabajar, reposar, descargar, recargar y volver a empezar.





Pronto… regresará todo a la normalidad !! Uds que es lo primero que quieren hacer cuando ya no exista la PANDEMIA???? Yo darme un vuelton en Jetski con @luisafernandaw y que buen 🍑🍑 my love !! Fotos - @davidvisuals_ph





CONFESIONESSSSSSS…. secretosss de los sabrosos !! Jajajajajajajajaja para uds cuál fue la mejor confesión mi genteeee???? @jhonatanpsb @caroarangomakeup @miguelangelboficial @carolinapicorios @roberdavilao @beurimu @luisafernandaw @pipebueno @marilynoquendomusic @pablo_ocampo1

Andrés Felipe Giraldo Bueno (Cali, Colombia, 7 de febrero de 1992) más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano

Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaeton junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. Es amigo intimo del cantante Maluma.

Inició su carrera artística tan solo a los 16 años, lo que le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos como en una fiesta; ambos lo escucharon y decidieron brindarle apoyo en su carrera.

Después de esto, Pipe lanzó su álbum debut homónimo donde fusionaba géneros como el vallenato y popular. El álbum, grabado en Medellín en el 2008, fue producido por Iván Calderón. En el año 2009 recibió nominaciones a los Premios Nuestra Tierra siendo el artista de la noche y ganó cinco premios.

Ese mismo año fue nominado por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de "Mejor Álbum de Música Grupera" por su álbum Pipe Bueno. Para el 2014 cuando era asesor de Maluma en La Voz Kids, Pipe lanza «La Invitación», una canción de los dos en el género urbano, la primera de Pipe en reggaeton acompañado de uno de los grandes de Colombia como lo es Maluma. En pocos días recibió millones de visitas. En 2017 presentó el tema «Ingrata», a dúo con Jhon AlexCastaño, sencillo que se posicionó en los primeros lugares de popularidad.