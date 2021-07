La Fiscalía peruana abre investigación por agresiones en una marcha fujimorista

Simpatizantes del partido Fuerza Popular de la candidata presidencial Keiko Fujimori se enfrentan con la policía durante una marcha, el 14 de julio de 2020, en Lima (Perú). EFE/Stringer

Lima, 15 jul (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) en Lima abrió este jueves una investigación preliminar por agresión a dos ministros de Estado y otros ciudadanos durante una marcha de simpatizantes de la candidata presidencial Keiko Fujimori por el centro de la capital peruana.

La investigación preliminar estará a cargo de la fiscal Fanny Uribe, titular de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Lima, por los presuntos delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, y contra el patrimonio y la paz pública contra quienes resulten responsables.

Específicamente, la fiscal Uribe investigará de oficio la agresión el miércoles a los ministros de Salud, Oscar Ugarte, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, así como por los disturbios en agravio del Estado.

También el caso de los periodistas agredidos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, para lo cual la fiscal ha pedido a los medios de comunicación que notifiquen los datos de los reporteros atacados por algunos seguidores de Fujimori, según mostraron las imágenes de la televisión local.

Asimismo, el caso de un ciudadano que fue atacado con un machete por presuntos militantes del partido Perú Libre, del virtual presidente electo Pedro Castillo, por llevar una bandera peruana amarrada a la espalda.

MANTIENEN VERSIÓN DE FRAUDE

Los manifestantes, entre los que figuraban miembros del grupo radical llamado La Resistencia, portaban carteles en los que repetían el discurso de Fujimori sobre un "fraude electoral" en los recientes comicios y cuestionaban al presidente transitorio, Francisco Sagasti, por supuestamente haber tomado partido a favor de Pedro Castillo, el candidato que ganó la segunda vuelta presidencial.

Castillo no ha sido aún proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque el partido Fuerza Popular de Fujimori ha impugnado miles de votos, recursos que han sido rechazados por el jurado por falta de argumentos, pero aún pueden volver a ser apelados por la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Durante la movilización por las calles del centro de Lima, los manifestantes agredieron a periodistas y camarógrafos, y se enfrentaron con la Policía Nacional, que los reprimió con gases lacrimógenos para impedir que accedan a la casa de Gobierno.

Los ministros agredidos se dirigían en un automóvil oficial al Palacio de Gobierno cuando fueron rodeados por los manifestantes, quienes golpearon el vehículo y les impidieron circular por varios minutos.

La fiscal solicitará a la Municipalidad de Lima los videos de las cámaras de seguridad de la zona para identificar e individualizar a los presuntos responsables de los ilícitos penales, según informó el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter.

PRESIDENTE ANUNCIÓ DETENCIONES

A raíz de estos hechos, Sagasti declaró la víspera que "lo que ha sucedido hoy día (el miércoles) marca un quiebre y esto no va a continuar", al anunciar las medidas del sistema judicial.

La Policía Nacional ha identificado a los presuntos responsables y aplicará sus protocolos para impedir que vuelvan a generar disturbios en una movilización, afirmó Sagasti.

"Es un grupo muy pequeño de personas violentas que movilizan a otros", pero "ir con palos es que no se tiene la intención de hacer una marcha pacífica", anotó.

Sagasti remarcó que el Gobierno ha respetado todas las manifestaciones pacíficas realizadas en los últimos meses, pero que "las personas que se manifiestan de manera violenta serán intervenidas" por la Policía Nacional.

Por su parte, Keiko Fujimori declaró, a través de su cuenta en Twitter, que su partido "rechaza todo acto de violencia que se haya realizado contra miembros de la prensa, la propiedad privada y el automóvil del ministro de Salud".

"Rechazo esas actitudes y las condeno públicamente esperando se identifique a los responsables", añadió.