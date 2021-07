JD PANTOJA 🇲🇽 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

JD PANTOJA 🇲🇽 (@juandediospantoja) causó furor en Interne tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 5.637.561 de interacciones entre sus fans.

Hoy es el cumpleaños de la mujer más especial de mi vida ❤️ la princesa dé papá, no quiero que el tiempo pase tan rápido hija, ya 2 años 😭 necesito disfrutarte más, siempre tendrás a tu padre para todo, yo estaré para ti toda la vida, siempre te cuidaré mi niña, TE AMO CIELO, GRACIAS POR HACERME TAN FELIZ 🙏🏻





❤️🐬





QUE CHINGONA NOCHE 🔥🔥🔥 GA NA MO S 🤟🏻 de México hasta RD @lospremiosheat





Mañana cumple 2 años la princesa de papá 😭🙏🏻





El envidioso me quiere ver caer y Dios me bendice aun más 🙏🏻 así es la vida, si te enfocas en ver caer a alguien seguramente que el va a caer eres tu, VIVE Y DEJA VIVIR, deja de molestarte por la actitud de alguien más, cada quien decide como ser, yo quiero en mi vida solo fans que me quieran por lo que soy, la mayoría solo aparentan algo que no son para agradar a más personas, en este juego los sinceros somos los MALOS y los HIPÓCRITAS los buenos. Familia esta vez ganamos otro gato en los @mtvmiaw y ni siquiera les pedí que votaran, no cabe duda que tengo a la mejor familia, me da gusto saber que ya no soy NOVEDAD tengo años en este medio y sigo estando en el TOP ❤️ un saludo a los que decían que seria solo una moda de MESES, sigan esperando un par de años más porque aquí seguirá JD PANTOJA MA 🔥🔥🔥

Juan de Dios Pantoja es un youtuber de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, nació el 16 de noviembre de 1995. Debutó en YouTube el 26 de marzo de 2016 y actualmente concentra millones de suscriptores.

En el mundo de la música colaboró con Khea en el sencillo «Se motiva», en el 2018. En abril del 2020 lanzó el tema «Mi plan» con la participación de Noriel. A principios del 2020 firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.