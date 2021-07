Intel explora la compra del fabricante de chips GlobalFoundries, según el WSJ

Se trataría de la mayor compra en la historia de Intel y una que le permitiría acelerar sus planes para producir más chips para otras empresas, tras haber anunciado este año inversiones de más de 20.000 millones de dólares para ampliar sus plantas en Estados Unidos. EFE/ Adam S. Davis/Archivo

Nueva York, 16 jul (EFE).- Intel está explorando la posible adquisición de GlobalFoundries, uno de los mayores fabricantes de microprocesadores del mundo, en una operación de unos 30.000 millones de dólares, según The Wall Street Journal (WSJ).

Se trataría de la mayor compra en la historia de Intel y una que le permitiría acelerar sus planes para producir más chips para otras empresas, tras haber anunciado este año inversiones de más de 20.000 millones de dólares para ampliar sus plantas en Estados Unidos.

El WSJ, que cita a fuentes anónimas conocedoras de la posible adquisición, subraya que no hay garantías de que la operación se complete y dice que GlobalFoundries podría en su lugar salir a bolsa, como tenía inicialmente previsto.

El fabricante de microprocesadores, que nació cuando el rival de Intel Advanced Micro Devices (AMD) decidió en 2008 separar su negocio de chips, es actualmente propiedad de un fondo de inversiones controlado por el Gobierno de Abu Dabi y con sede en Estados Unidos.

En los últimos meses, Intel ha anunciado su intención de ampliar su papel como proveedor de microprocesadores para otras empresas, en un momento en el que el suministro no da para cubrir la alta demanda de estos productos.

Muchas de las grandes firmas de chips no los fabrican directamente, sino que contratan con compañías como GlobalFoundries o Taiwan Semiconductor Manufacturing, que es el líder de ese mercado.

En el caso de GlobalFoundries, la compañía sigue siendo un gran proveedor para AMD, lo que según el periódico podría complicar la compra por parte de Intel.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la tecnológica estadounidense registraban ligeros avances en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street.

En lo que va de año, los títulos de Intel se han revalorizado algo más de un 12 % en el mercado, lo que da a la empresa una capitalización de unos 225.000 millones de dólares.