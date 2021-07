India.- Relatora de la ONU califica de "devastadora" la muerte del activista Stan Swamy en una cárcel de India

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, ha calificado este jueves de "devastadora" la muerte del defensor de los derechos de los indígenas Stan Swamy encarcelado en India.



"La muerte bajo custodia del jesuita Stan Swamy, un reconocido defensor de los derechos humanos y la justicia social durante más de cuatro décadas, seguirá siendo una mancha para siempre en el historial de Derechos Humanos de India", ha lamentado Lawlor en un comunicado respaldado por la relatora sobre el derecho al disfrute de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, y el relator sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes.



Lawlor ha explicado que durante su encarcelamiento fue "objeto de hostigamiento y repetidos interrogatorios" y ha preguntado a las autoridades indias "por qué no fue liberado y por qué ha muerto bajo custodia" a pesar del llamado a estas a sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.



"No hay excusa, nunca, para que un defensor de los derechos humanos sea difamado como terrorista, y no hay razón para que muera de la forma en la que murió, se acusó y se detuvo, y se le negaron sus derechos", ha aclamado.



Swamy, de 84 años y que padecía la enfermedad de Parkinson, fue encarcelado en octubre de 2020 por cargos de terrorismo y murió el pasado 5 de julio. En India, trabajó para proteger los derechos de los pueblos indígenas de la minoría adivasi y la minoría dalit, en particular las violaciones que implican el desplazamiento forzado y la adquisición ilegal de tierras.



"Sabemos que los defensores que trabajan por el medio ambiente, la tierra o los derechos de los pueblos indígenas se encuentran entre los más vulnerables a ser atacados", ha destacado Lawlor, así como ha remarcado que este caso "debería recordar a todos los países que los defensores de los derechos humanos y todos los detenidos sin una base legal suficiente deberían ser puestos en libertad".