Hamilton: "Sabía que esto llegaría, con trabajo y con la energía de este público"

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá desde el primer puesto este sábado en la primera calificación vía prueba sprint de toda la historia de la categoría reina, declaró en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial, que sabía que "con trabajo y la energía del público" que casi llenó las gradas del mítico circuito, "esto llegaría".

"Os hemos echado mucho de menos durante el pasado año; que hayáis venido de nuevo a Silverstone y esté todo lleno te hace sentir de nuevo toda la energía que necesitas. Gracias al trabajo que hemos hecho y a la energía que nos dais sabía que esto iba a llegar", declaró, dirigiéndose a su afición, Hamilton, de 36 años, tras la cronometrada de este viernes que ordenó la formación de salida de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Hemos trabajado todo lo que hemos podido en el simulador, donde también estuve el martes intentando darle toda la máxima información posible al equipo para desarrollar de la mejor manera posible el coche", explicó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, asimismo plusmarquista histórico de 'poles' (100) y victorias (98) en la Fórmula Uno; que es segundo en el Mundial, con 32 puntos menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen, que lidera con 182 unidades, intentará arrebatarle la 'pole' al inglés este sábado desde el segundo puesto de la parrilla de salida de la prueba sprint, prevista a 17 vueltas y cien kilómetros: un tercio de la carrera dominical.

"Parece que ha pasado mucho más tiempo del que realmente ha pasado desde que he sido primero por última vez; pero, aunque hemos dado un paso adelante, la 'pole' se decide mañana", apuntó Hamilton.

"La verdad es que estoy en éxtasis, es especial lograr estos resultados en casa, antes toda mi gente. En la Q3 (tercera ronda) la primera vuelta estuvo bien, pero en la segunda se me fue algo el coche y no pude mejorar el tiempo", explicó el astro inglés este viernes en Silverstone, donde nadie iguala sus siete victorias.

"Veremos qué pasa mañana, pero necesito el apoyo de todo el mundo. Tengo la suerte de tener un gran grupo de gente trabajando a mi alrededor. El trabajo en equipo hace trabajar el sueño ("team work makes the dream work", en inglés)", comentó Hamilton tras marcar el mejor tiempo en la cronometrada de este viernes.