Fuente AP: Messi y Barcelona cerca de pactar nuevo contrato

BARCELONA (AP) — Lionel Messi y el Barcelona están cerca de firmar un nuevo contrato que mantendría al astro argentino en el club español hasta el final de su carrera.

Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo el viernes a The Associated Press que Messi estaba dispuesto a aceptar la oferta del Barcelona de un contrato por cinco años, rebajándose un 50% de su salario previo. La persona habló a condición de mantener el anonimato dado que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre las negociaciones.

En su contrato previo, firmado en 2017, Messi cobraba la exorbitante cantidad de 138 millones de euros (163 millones de dólares) por temporada.

La persona al tanto de las negociaciones no indicó si hay otros aspectos del contrato que sigan siendo negociados entre el conjunto catalán y el padre de Messi, Jorge Messi, quien funge como su representante.

Barcelona como club no ha revelado nada públicamente sobre los detalles de las negociaciones con el delantero argentino.

Messi, de 34 años, llegó al Barcelona hace un par de décadas, cuando tenía 13 años. En agosto del año pasado sorprendió al Barça al anunciar que quería salir del equipo después de culminar la temporada 2019-2020 sin un título y con su relación con el entonces presidente del club, Josep Bartomeu, deteriorada.

El regreso de Joan Laporta a la presidencia del club en marzo ha sido crucial para la reconciliación con Messi. Laporta dirigió al Barcelona irrrumpió en el primer equipo siendo adolescente.

Un salario considerablemente más bajo para Messi es clave para que se pueda quedar en el Barça, asfixiado por problemas económicos luego de las pérdidas sufridas por la pandemia de coronavirus y algunos manejos administrativos cuestionables. Laporta admitió que un tope salarial más bajo para el Barcelona debido a la reducción de ingresos complicó su tarea de hacer que todas las piezas encajen para el nuevo contrato.

El contrato anterior de Messi con el Barcelona venció el 30 de junio, lo que causó nerviosismo entre los aficionados del club que pensaban que el delantero argentino podría ser atraído por ofertas jugosas de equipos como el Paris Saint-Germain o el Manchester City.

Incluso el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció la semana pasada que estaba preocupado.

“Laporta me ha dicho que esté tranquilo, que estamos trabajando en este tema y que tenemos la confianza de llegar a un acuerdo con Leo para seguir unos años más”, afirmó Koeman. ”Siempre y cuando no todo esté solucionado, hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza en nuestro presidente para arreglar este tema".

El seis veces ganador del Balón de Oro actualmente se encuentra de vacaciones tras guiar a Argentina a conquistar la Copa América el pasado fin de semana, lo que puso fin a una larga espera de un título importante con la selección de su país.

Messi ha tenido una carrera brillante con el Barcelona. Ha alzado 35 títulos en 17 temporadas, incluyendo cuatro de la Liga de Campeones — el último en 2015 — y estableció récords del club en goles (672) y partidos disputados (778).