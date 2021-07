Estados Unidos empieza a enviar 3,5 millones de vacunas a Argentina

- Detalle del vial de una vacuna contra la covid .EFE/Chema Moya/Archivo

Washington, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos donará al de Argentina 3,5 millones de dosis contra la covid-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna que "empezarán a enviarse" a partir de este mismo viernes, informó a Efe la Casa Blanca.

Está previsto que las dosis salgan este viernes de Estados Unidos y lleguen el sábado a Buenos Aires, aunque la Casa Blanca no precisó si se mandará de una vez el total de 3,5 millones de dosis o si la entrega se hará gradualmente.

Washington ha donado en las últimas semanas millones de vacunas a la mayoría de los países de América Latina, aunque la entrega a Argentina es de las más cuantiosas.

Un funcionario de la Casa Blanca aseguró a Efe que Estados Unidos no está haciendo estas donaciones masivas "para asegurarse favores o arrancar concesiones".

"Nuestras vacunas no vienen con condiciones. Lo hacemos con el simple objetivo de salvar vidas", añadió.

Además de Argentina, el Gobierno de Joe Biden ya ha entregado 3 millones de dosis a Brasil, 2,5 millones a Colombia o 2 millones a Perú.

También ha entregado 1,5 millones de dosis a Guatemala, Honduras y El Salvador, 1 millón de dosis a Bolivia, Paraguay y Ecuador -que todavía recibirá otro millón- o 500.000 dosis a Uruguay, Costa Rica o Haití.

A México, por su parte, que meses atrás ya había recibido dosis de AstraZeneca, Estados Unidos le envió recientemente 1,3 millones de dosis de la vacuna monodosis de Janssen.

Estas donaciones forman parte del contingente de 80 millones de dosis que Biden se ha prometido compartir con otros países del excedente que tiene Estados Unidos, que cuando empezaron a estar disponibles acaparó gran parte de la oferta mundial de vacunas.

Según medios locales argentinos, el Gobierno de Alberto Fernández ha desplazado dos aviones de Aerolíneas Argentinas a la ciudad de Memphis (Tennessee) para que recojan las vacunas donadas por el Ejecutivo estadounidense.

Una vez llegadas a Argentina, parte de estas vacunas podrían ser autorizadas para menores de edad, según estos medios.

Argentina ha vacunado hasta la fecha con al menos una dosis a más de 21 millones de personas (un 43,6 % de su población), de las cuales cerca de 5 millones (un 11,2 %) han recibido la pauta completa.

Las vacunas autorizadas por los reguladores argentinos hasta la fecha son la rusa Sputnik V, la europea AstraZeneca, la estadounidense Pfizer y la china Sinopharm.