Decesos por covid en EE.UU. superan principales causas de muerte

(Bloomberg) -- Aunque la mitad de Estados Unidos esté vacunada, el covid-19 sigue cobrando más vidas más rápidamente que las armas, los accidentes automovilísticos y la influenza combinados, según una revisión de los datos de mortalidad.

La situación ha mejorado radicalmente desde enero, cuando los fallecimientos por covid superaban las principales causas de muerte (enfermedades cardíacas y cáncer) del país, según un análisis de Bloomberg. No obstante, durante el mes de junio, el coronavirus cobró 337 vidas al día. A modo de comparación, el promedio histórico de muertes por disparos, accidentes automovilísticos y complicaciones de gripe suman 306 por día.

“La triste realidad es que a pesar de nuestro progreso, todavía perdemos gente a causa de este virus”, dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa la semana pasada. “Lo cual es especialmente trágico dado que, en este punto, es innecesario y prevenible. Prácticamente todas las hospitalizaciones por covid-19 en EE.UU. ahora ocurren entre personas no vacunadas”.

Los datos para el análisis se obtuvieron de la Universidad Johns Hopkins, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Delta al ataque

Después de 10 semanas de disminuciones globales en muertes por covid, la variante delta, altamente transmisible, impulsa un nuevo repunte. En EE.UU., autoridades sanitarias advirtieron que podría estar sucediendo una reversión similar: los casos diarios se han duplicado desde un mínimo el mes pasado, y las hospitalizaciones están aumentando nuevamente.

Las vacunas de Pfizer Inc. y Moderna Inc. previenen hasta el 96% de las hospitalizaciones y muertes por la variante delta, según datos recientes de EE.UU., Reino Unido e Israel. La protección es aún mayor cuando se tienen en cuenta los efectos de la transmisión reducida en comunidades altamente vacunadas, como explicó la científica de datos Cathy O’Neil en una columna de Opinión de Bloomberg.

Sin embargo, la campaña de vacunación de EE.UU. se ha estancado. Una vez envidiado por el mundo por su rápido despliegue, EE.UU. ha sido superado por más de 20 países que ahora tienen una mejor cobertura de vacunación, según el rastreador de Bloomberg. La UE y China, que actualmente administran vacunas a tasas diarias de cerca de 4 millones y 10 millones de dosis respectivamente, están a punto de superar a EE.UU. en las próximas dos semanas.

Nota Original:Covid’s Daily U.S. Death Toll Tops Guns, Cars and Flu Combined

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.