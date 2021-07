Cubanos de Miami, rumbo a Washington por ayuda para un "pueblo indefenso"

Exiliados cubanos se preparan para viajar a Washington en el parque Grapeland de Miami, Florida, este 16 de julio de 2021. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 16 jul (EFE).- Centenares de exiliados cubanos partieron este viernes de Miami (Florida, EE.UU.) en varios autobuses con destino a Washington para pedir mañana frente a la Casa Blanca libertad y justicia para Cuba y condenar la "masacre a un pueblo indefenso" por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Con gritos de "Díaz-Canel asesino", "Viva Cuba libre" y "Abajo la dictadura", los cubanos partieron de un parque aledaño al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) rumbo a la capital estadounidense, donde se reunirán con compatriotas de varias ciudades del país.

"Todos los que estamos aquí somos dolientes de los Castro", dijo a Efe Nelson Morales, hermano de uno de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate que murieron en 1996 al ser derribadas sus avionetas por cazas de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en el mar.

Con las fotos de su hermano y de los otros tres pilotos muertos, Manuel de la Peña, Carlos Acosta y Armando Alejandre; Morales dijo que ni demócratas ni republicanos han hecho algo para acabar con la impunidad, pese a que sus familiares "eran estadounidenses".

"Están matando a los cubanos otra vez igual que pulverizaron a estos cuatro muchachos", se lamentó al señalar que hace 25 años que están pidiendo justicia.

"Ya tenemos que acabar ese régimen", subrayó, y urgió al Gobierno de Biden a ayudarlos con ese cometido.

Por su parte, Luis Enrique Ferrer, hermano del disidente cubano José Daniel Ferrer, explicó que por lo menos 400 cubanos partieron a Washington con la idea de recriminar las acciones del Gobierno de Díaz-Canel frente a la embajada cubana.

"Los cubanos que estamos fuera de la isla no le vamos a permitir los crímenes que está cometiendo contra nuestro pueblo", indicó Ferrer.

Aseguró que desde que comenzaron las protestas en Cuba no tiene contacto con su hermano.

Señaló que igualmente pedirá al presidente Joe Biden, frente a la Casa Blanca, tomar "acciones claras y concretas" para respaldar al pueblo que protesta en la isla desde el domingo pasado.

"No pedimos una intervención militar pero sí estamos pidiendo que los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la OEA digan claramente que no van a tolerar ningún tipo de genocidio con el pueblo indefenso cubano", manifestó.

El activista además se lamentó de que el "apagón de comunicación en Cuba" no ha permitido que el mundo sepa lo que está pasando en la isla.

Para Yendi Álvarez, otra de las viajeras a Washington, una intervención militar es la "única salida" porque señala que se trata de "un genocidio" y que el pueblo cubano no ha contado con la ayuda de la comunidad internacional.

Con banderas y carteles y camisetas de "Patria y vida", la canción que se ha convertido en el himno por la libertad en la isla, los cubanos se reunieron en un parque aledaño al club de golf Melreese antes de partir a Washington.

Miami ha sido epicentro durante la última semana de varias protestas espontáneas del exilio cubano en apoyo a los manifestantes en la isla, y prepara para mañana sábado dos manifestaciones en el centro de la ciudad, una en la Torre de la Libertad y la otra en embarcaciones localizadas en la Bahía Vizcaína.